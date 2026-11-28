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O técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, descartou a possibilidade de Yankuba Minteh ter sido afetado pelo fracasso de uma possível transferência de destaque para o Liverpool. O jogador da seleção da Gâmbia era um dos principais alvos do clube na janela de transferências do meio do ano, mas segue como peça central do projeto no Amex Stadium.

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Comprometimento apesar do interesse do Liverpool

A janela de transferências do meio do ano foi marcada pelas especulações em torno de Minteh. O Liverpool apontou o ponta gambiano como um alvo importante para o ataque. O Brighton, porém, manteve sua posição e recusou duas propostas do Liverpool , de 50 milhões e 60 milhões de libras, respectivamente.

Apesar da possibilidade de se transferir para Anfield, Hurzeler garante que o jogador deixou a negociação para trás. Ao falar com a imprensa antes do confronto de domingo contra o Newcastle United, o técnico alemão deixou claro que o ponta está concentrado no Brighton.

"Isso ficou para trás. Já faz alguns meses, e vejo que ele está totalmente comprometido com este clube", disse Hurzeler aos jornalistas durante a entrevista coletiva. "Vejo que ele quer muito ter sucesso no Brighton e também entende que, se tivermos sucesso como clube, ele poderá brilhar individualmente."

Recuperação e retorno aos gramados

A evolução de Minteh sob o comando de Hurzeler foi interrompida por uma lesão significativa na pré-temporada, quando machucou o tornozelo em um amistoso contra a Roma, em agosto . Após passar por uma cirurgia, o ponta voltou a jogar no fim de outubro e, desde então, entrou em campo três vezes saindo do banco.

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O técnico de 33 anos acredita que Minteh está voltando a atingir a condição física necessária para começar partidas como titular, embora reconheça que a disputa por vagas é acirrada. O ponta gambiano chegou ao Brighton vindo do Newcastle United no meio de 2024 por um valor divulgado de 30 milhões de libras e tem contrato até o meio de 2029. Ele disputou 76 partidas pelo Brighton em todas as competições, marcou 10 gols e deu nove assistências.

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A disputa por vagas entre os titulares

Um dos principais motivos para Minteh ter começado as partidas recentes no banco é a excelente fase de Diego Gomez. O jogador da seleção do Paraguai se firmou no lado direito, oferecendo a criatividade que Hurzeler exige. Gomez chegou a ser poupado na vitória dominante por 4 a 0 sobre o time romeno Universitatea Craiova, pela UEFA Conference League, o que evidencia sua condição de peça fundamental entre os titulares.

Hurzeler vê com satisfação o dilema tático de contar com duas opções de alto nível pela ponta. "Ele está pronto para jogar", explicou o técnico. "É claro que todos os outros jogadores que vinham atuando à frente dele estão jogando bem. Então cabe a ele disputar a vaga, enxergar isso também como uma grande oportunidade para elevar seu nível, alcançar seu melhor desempenho e ajudar o time. É isso que exijo de todos os que não são titulares neste momento, porque esse tipo de competição vai tornar o time melhor."

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Em busca de uma vaga na Champions League

O clima no Amex é de enorme otimismo: o Brighton ocupa a segunda posição na tabela da Premier League, nove pontos e 11 posições à frente do Newcastle United.