“Ele está livre para sair”: presidente do Getafe, Angel Torres, rebate duramente as exigências de Jose Bordalas por contratações após derrota para o Lugano

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O presidente do Getafe, Angel Torres, fez duras críticas ao técnico Jose Bordalas após a decepcionante derrota do clube para o Lugano na Conference League. A tensão no Coliseum chegou ao limite depois que o treinador acusou publicamente a diretoria de não cumprir as promessas de reforços.

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Clima esquenta no Coliseum

O ambiente no Getafe ficou tóxico após a pesada derrota por 5 a 2 para o Lugano em seu segundo jogo na Conference League. Logo após a partida, Bordalas não poupou críticas à direção do clube e à falta de profundidade do elenco montado para a atual temporada. O treinador já havia manifestado preocupação com a dificuldade de disputar partidas a cada três dias.

Bordalas afirmou que as promessas feitas sobre a montagem de sua equipe não foram cumpridas, expondo publicamente o desgaste da relação entre o treinador e a diretoria. “Sinto-me enganado porque o que foi prometido ano após ano não foi cumprido. Estou irritado. Venho alertando desde maio que seria uma temporada muito difícil, com jogos a cada três dias. Ficou provado que não temos elenco para isso”, declarou Bordalas em uma tensa entrevista coletiva após a partida.

Angel Torres rebate treinador

Getty Images

A resposta da presidência foi rápida e contundente. Torres falou com exclusividade à Cadena SER sobre as queixas do treinador e deixou claro que Bordalas está livre para sair se não estiver mais satisfeito no clube. Torres rejeitou a ideia de que o técnico tenha sido enganado durante as negociações de contrato ou na janela de transferências do verão europeu e sugeriu que ele sabia exatamente o que o esperava quando voltou à equipe de Madri.

“Ele assinou porque quis. De qualquer forma, está livre para sair. Se somos tão ruins assim, o que podemos fazer? Este é o Getafe”, afirmou o presidente.

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“O que não entendo é o que você está fazendo aqui se está insatisfeito, e eu já sabia disso. Dizer que eu o enganei... é preciso ter muita cara de pau para me dizer, depois de 30 anos, que eu o enganei. Mas, enfim, o que ele precisa fazer é respeitar os jogadores, assim como os jogadores o respeitam.”

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Presidente defende a profundidade do elenco atual

Torres também contestou a avaliação do treinador sobre a qualidade dos jogadores à disposição. Enquanto Bordalas considera o elenco insuficiente para as exigências das competições europeias e nacionais, o presidente acredita que o grupo é, na verdade, um dos mais fortes da história recente do clube. “É o melhor elenco que já tivemos”, afirmou.

Ele tratou o atrito atual como uma questão menor e demonstrou confiança de que os próprios jogadores acabarão provando em campo que as avaliações negativas do treinador estão erradas. Torres confirmou que não conversou especificamente com o elenco sobre essas declarações, preferindo deixar a situação se acalmar.

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De olho no confronto em Bilbao

Getty Images

Com uma difícil viagem a Bilbao pela frente, Bordalas está sob pressão para conseguir um resultado apesar de sua insatisfação declarada. O presidente espera uma reação profissional tanto da comissão técnica quanto dos jogadores para deixar para trás a humilhação da derrota para o Lugano.

“Ele pensa uma coisa; agora os jogadores vão provar que ele está errado, ponto final. E então é hora de trabalhar. O que temos de fazer é vencer em Bilbao, e pronto”, concluiu Torres.