Os Merengues anunciaram a contratação de Diomande oficialmente na tarde de quinta-feira. O marfinense assina em Madri um contrato de sete anos, até 2033. Segundo relatos da imprensa, 125 milhões de euros serão pagos inicialmente ao Leipzig, e, incluindo bônus, a quantia pode chegar a até 140 milhões de euros.

Já com a taxa fixa, Diomande passa a ser, ao lado de Florian Wirtz (2025, por 125 milhões de euros, do Leverkusen para o Liverpool), a terceira venda mais cara da história da Bundesliga. Apenas Jude Bellingham (2023, por 127 milhões de euros, do BVB para o Real Madrid) e Ousmane Dembele (2017, por 148 milhões de euros, do BVB para o FC Barcelona) custaram mais. Para o RB Leipzig, Diomande é, por sua vez, a venda mais cara da história do clube.

"Nos deixa orgulhosos que Yan tenha despertado grande atenção internacional com suas fortes atuações no RB Leipzig. Isso mostra que desenvolvimento jovens, famintos e com potencial de evolução podem ter conosco", disse Marcel Schäfer, diretor esportivo do Leipzig, sobre a transferência.

Yan Diomande é "inacreditavelmente grato" ao RB Leipzig

O próprio Diomande ressaltou que é "inacreditavelmente grato ao RB. O clube e seus dirigentes acreditaram em mim há um ano, embora eu tivesse disputado apenas poucos jogos profissionais naquele momento." Pelo então clube da primeira divisão espanhola CD Leganes, Diomande havia feito apenas dez partidas em 2025, antes de já valer ao Leipzig 20 milhões de euros em taxa de transferência no verão passado. Aliás, o Leganes agora também lucra bastante com o retorno de Diomande à Espanha e sua transferência para o Real.





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"A transferência para o Real Madrid é a realização de um sonho de infância para mim", destacou Diomande, antes de completar: "Sou ainda mais grato aos dirigentes do RB Leipzig por tornarem essa transferência possível para mim, apesar do meu contrato em vigor."

O fato de o jovem de 19 anos deixar o Leipzig neste verão vinha se desenhando cada vez mais nas últimas semanas. Além do FC Liverpool, Manchester City e, acima de tudo, Paris Saint-Germain também teriam sido outros grandes clubes europeus a disputar Diomande.

Real Madrid fica com Yan Diomande

Segundo informações, o Leipzig rejeitou recentemente várias ofertas na casa dos 100 milhões de euros. O Real agora agiu para valer e colocou um pouco mais na mesa por seu jogador desejado, que no futuro deverá infernizar pela ponta no Bernabéu.





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Como o RB fez jogo duro por mais tempo, já havia até risco de confusão entre os saxões. Assim, Diomande inicialmente não viajou com o time para o período de treinos na Áustria, oficialmente por motivo de doença. Pouco depois, o jogador da seleção da Costa do Marfim acabou se juntando ao grupo, apenas para agora partir novamente e seguir rumo a Madri.