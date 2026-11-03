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O meio-campista da Roma Marten de Roon elogiou Gian Piero Gasperini como um gênio tático único antes do confronto com o Manchester United pela Champions League. De Roon ressaltou que o estilo de jogo veloz e intenso de Gasperini faz da Roma um adversário formidável em Old Trafford.

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De Roon é peça-chave no meio-campo de alta intensidade de Gasperini

O meio-campista holandês Marten de Roon representou a Roma na coletiva de imprensa antes do confronto de terça-feira contra o Manchester United pela Champions League. Depois de trabalhar por anos com Gasperini na Atalanta antes de se mudar para Roma, De Roon continua sendo peça essencial no sistema tático do treinador.

A Roma chega ao jogo com um dos ataques mais prolíficos da Europa, após marcar nove gols nas duas últimas partidas pela Serie A.

De Roon demonstrou confiança na capacidade da Roma de impor seu plano de jogo em Old Trafford.

Meio-campista exalta o estilo tático incomparável de Gasperini

De Roon explicou por que outros treinadores têm dificuldade para reproduzir o estilo de futebol característico de Gasperini. “O treinador é único. A forma como ele nos orienta taticamente está um nível acima da de todos os outros. Tenho enorme admiração por ele”, afirmou De Roon.

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“Seu estilo de futebol é veloz, voltado para marcar muitos gols e jogar com enorme intensidade. É isso que sempre tornou suas equipes tão fortes.”

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“A Roma está jogando um bom futebol. No seu primeiro ano na Champions League, você quer fazer grandes atuações”, acrescentou.

Crescimento e personalidade ficam evidentes na campanha europeia

Ao falar sobre a evolução da Roma, De Roon observou que o elenco aprendeu com os tropeços anteriores na Europa. “Mostramos falta de maturidade contra o Real Madrid, mas estamos evoluindo”, explicou De Roon.

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“A maneira como tentamos enfrentar os adversários e jogar é sempre boa de assistir. Sempre tentamos marcar gols sem adotar uma postura defensiva demais.”

“O principal é termos consciência coletiva e defendermos bem quando necessário. Estamos melhorando”, observou o meio-campista.

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A partida em Manchester está marcada para começar na noite de terça-feira.