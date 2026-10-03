"Ele era o maestro do jogo. Ditava o ritmo. O jogo se desenvolvia da maneira como ele queria. Ele tomava as decisões - e isso era decisivo, porque controlava para a equipe o ritmo da partida", disse Ancelotti, atual técnico do Lille e filho da lenda dos treinadores Carlo Ancelotti, em entrevista ao jornal espanhol AS.

Ex-auxiliar técnico do Real, Ancelotti seguiu rasgando elogios a Kroos: "E, além disso, ele corria incrivelmente muito. Percorria 11 quilômetros por jogo. Além disso, sabia como defender e tinha uma excelente noção tática. Eu o adorava quando jogava como volante. Eu adorava isso."

O que Ancelotti diz sobre o estilo de jogo de Kroos?

O técnico do Lille também destacou o estilo de jogo de Kroos: "Ele não era necessariamente alguém que se empenhava em segundas bolas ou duelos. Preferia jogar como meio-campista, porque deixava o trabalho sujo para o volante. Para o estilo de jogo do Real Madrid, portanto, foi inevitavelmente muito difícil perder Toni. A equipe, de repente, perdeu muita coisa."

Kroos jogou dez anos pelo Real Madrid e conquistou, entre outros títulos, a Champions League cinco vezes com os Merengues, antes de encerrar a carreira em 2024. Sua despedida, assim como a perda de Luka Modric, que aos 41 anos atualmente joga no Milan, são repetidamente citadas como fatores para os problemas esportivos recentes do Real.

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O atual meio-campo central, com jogadores como Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham e Arda Güler, tem outras qualidades, segundo Ancelotti. "Não quero que tudo o que eu diga sobre o Real Madrid seja entendido como crítica. Mas, quando Modric ou Kroos estavam em campo, a bola encontrava o companheiro em cada corrida em profundidade." Embora ele não queira negar essa capacidade aos jogadores atuais, para o jogo vertical é preciso "alguém que saiba como levar a bola até você".

Desde a saída de Carlo Ancelotti, além disso, houve várias trocas de treinador nos Merengues. Depois de Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho já é o terceiro técnico em um ano à beira do campo do Real Madrid.

Nas duas últimas temporadas, os Blancos também não conseguiram conquistar nenhum grande título - apenas títulos menores, como a Supercopa da UEFA de 2024 e a Copa Intercontinental da FIFA de 2024. Em LaLiga, recentemente eles voltaram a ser superados pelo arquirrival Barcelona. Também na temporada atual, a desvantagem para os catalães já é de seis pontos.