Ele enterrou algo no gramado! Ação curiosa de Marc Cucurella revelada pouco antes da final da Copa do Mundo

Logo após os hinos nacionais e enquanto as enormes bandeiras das duas equipes finalistas estavam sendo retiradas, o novo lateral-esquerdo do Real Madrid dirigiu-se repentinamente à beira do campo. Ao chegar lá, ele fingiu, a princípio, estar ajeitando as meias. No entanto, como mostram claramente as imagens, o espanhol enterrou algo no gramado.

Provavelmente tratava-se de uma moeda. Por trás dessa ação há uma espécie de superstição. Joan Capdevilla, campeão mundial com a Espanha em 2010, escreveu no X, após a vitória de 1 a 0 de seu país natal, em um vídeo com a referida cena: “E agora vou contar um segredo para vocês... Naquela época, em 2010, enterrei uma moeda no gramado antes do início da partida. Já contei essa história inúmeras vezes. Ontem, pedi ao Cucurella para fazer exatamente a mesma coisa... Marc, eu te amo muito. VOCÊ É CAMPEÃO MUNDIAL!”

Capdevila, hoje com 48 anos, era, assim como Cucurella, lateral-esquerdo e também estava no time titular naquela vitória por 1 a 0 contra a Holanda. O gol da vitória foi marcado por Andrés Iniesta, também na prorrogação. Dezesseis anos depois, Ferran Torres marcou já aos 106 minutos.

Antes da final da Copa do Mundo: drama em torno da entrada de Capdevila no país

O fato de Capdevila ter conseguido assistir à partida nos arredores de Nova York, mesmo que de fora do estádio, esteve por um fio por muito tempo. Ele chegou até a se ver obrigado a entrar em contato com Donald Trump. “Preciso de ajuda”, escreveu ele no X devido a enormes dificuldades para entrar no país, dirigindo-se diretamente ao presidente dos EUA: “Acabaram de me informar que não poderei viajar com meus filhos para a final da Copa do Mundo porque meu pedido de ESTA foi negado.” Sua iniciativa aparentemente surtiu efeito: tanto o ex-jogador quanto seus filhos conseguiram chegar às arquibancadas.

Após a partida, Cucurella dirigiu-se diretamente aos seus críticos. “Estou muito orgulhoso, muito feliz. No fim das contas, não é fácil chegar até aqui durante nossa carreira. Principalmente na juventude, pois é difícil e é preciso tomar decisões. Às vezes, há pessoas que dizem que você não vale nada ou que não vai conseguir, mas tudo bem. A todas essas pessoas que dizem essas coisas, agradeço por terem dedicado seu tempo para me dar conselhos”, disse ele, agradecendo às pessoas próximas.

Além disso, o jogador de 27 anos está agora à procura de um tatuador. Pois, já antes da Copa do Mundo, ele havia declarado que iria tatuar o rosto do técnico Luis de la Fuente caso a Espanha conquistasse o título. “Vou fazer a tatuagem em um local bem visível. No voo de volta, vou pensar onde exatamente”, disse ele. O técnico de sucesso, aliás, encara a iniciativa com bom humor. “Promessas têm que ser cumpridas e, afinal, eu não sou tão feio assim”, explicou de la Fuente.







