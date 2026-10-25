Arsenal conquista vitória importante sobre o Everton
O Arsenal aproveitou o tropeço do Manchester City e conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Everton no Emirates Stadium. Contratado na última janela de verão, Ezri Konsa abriu o placar logo aos sete minutos, empurrando a bola para o gol e dando aos donos da casa um início perfeito.
O zagueiro brasileiro Gabriel definiu a partida com uma cabeçada decisiva aos 68 minutos. O resultado marcou a terceira vitória consecutiva do Arsenal na Premier League e levou a equipe de Arteta aos mesmos 21 pontos do Manchester City na liderança da tabela.
Keown chama Gabriel de lenda do clube
Após a atuação defensiva convincente, Keown, ex-jogador de longa passagem pelo Arsenal, fez elogios especiais a Gabriel. Em participação no Match of the Day, da BBC, ele destacou a enorme contribuição do brasileiro ao clube.
“Gabriel está em sua sexta temporada no Arsenal e é uma máquina”, afirmou Keown. “Raramente se vê um atacante levar a melhor sobre ele. Vi o quanto amadureceu e se tornou o líder da defesa. Foi imenso novamente hoje. Ele simplesmente adora defender, e os torcedores vibram com ele. Agora ele é uma lenda do clube.”
Konsa é elogiado como uma contratação excepcional
Keown também falou sobre Konsa, que chegou ao Arsenal vindo do Aston Villa em uma transferência de 55 milhões de libras. O comentarista destacou como o jogador da seleção inglesa se encaixou sem dificuldades em uma defesa que já conta com William Saliba.
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“Tenho muita admiração por ele e pela forma como chegou ao clube. Foi uma ótima contratação”, explicou Keown. “Eles já tinham vários grandes zagueiros, mas a entrada dele na equipe foi muito natural. Ele tem sido magnífico, é realmente uma contratação excepcional para o Arsenal.”
Ao elogiar a nova dupla de zaga, Keown acrescentou: “Quando você olha para a parceria dele com Gabriel, não vejo uma melhor na Premier League neste momento. Ele chegou e não ficou nem um pouco ofuscado.”
Arsenal busca manter o embalo
A vitória sobre o Everton ganhou importância ainda maior depois que o Manchester City, rival na disputa pelo título, perdeu para o Aston Villa mais cedo naquele dia. Agora, a equipe de Arteta deixará brevemente a Premier League de lado. O Arsenal volta a campo na noite de terça-feira para enfrentar o Fleetwood Town, que atravessa dificuldades na League Two, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa.