“Ele é um jogador muito inteligente”: ex-treinador da La Masia Pau Moral confia que o jovem Xavi Espart, do Barcelona, conseguirá conter Yan Diomande, do Real Madrid, no El Clásico

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O ex-treinador das categorias de base do Barcelona Pau Moral acredita que o defensor revelação Xavi Espart tem a leitura tática necessária para neutralizar o ponta do Real Madrid Yan Diomande no confronto de domingo pela La Liga. O jovem versátil chega em boa fase ao primeiro El Clásico da temporada, depois de marcar seu primeiro gol na Champions League contra o PSG no meio da semana.

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Mentor das categorias de base confia em defensor versátil

Moral aposta que seu ex-pupilo das categorias de base se destacará contra o jovem atacante do Real Madrid no Spotify Camp Nou, no domingo, 25 de outubro. Depois de impressionar tanto na lateral esquerda quanto na direita nesta temporada, Espart deve manter a titularidade pelo lado direito, enquanto Joao Cancelo atua no lado oposto. Seu ex-mentor, porém, alertou os torcedores para não esperarem perfeição do jogador, que ainda está em desenvolvimento.

Crise de lesões força mudanças na defesa

Os atuais campeões comandados por Hansi Flick recorrem ao jovem porque Jules Kounde é grande dúvida devido a uma entorse no tornozelo, enquanto Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji e Dani Olmo, afastado por um mês após sofrer uma lesão no adutor em Paris, estão todos fora.

Do outro lado, Jose Mourinho também não conta com Vinicius Junior, seu grande nome, que está suspenso, nem com a dupla lesionada Rodrygo e Raul Asencio. Assim, Diomande deve começar como ponta, enquanto Federico Valverde substitui o titular na lateral direita e Bernardo Silva passa a atuar mais pelo meio.

Em entrevista à Cadena SER antes da partida, Moral afirmou confiar na capacidade de Espart de enfrentar o desafio: “Não acho que ele terá problemas para marcar Diomande; é um jogador muito inteligente. Também precisamos estar preparados para o dia em que ele cometer erros. Não é normal que esses garotos de La Masia nunca cometam um erro sequer.”

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Muito trabalho leva jovem ao time principal

Ao refletir sobre a trajetória do jovem nas categorias de base ao lado de Pau Cubarsi, também formado no clube, Moral acrescentou: “É um garoto que teve de trabalhar muito; era uma aposta improvável. Não era como Gavi ou Lamine Yamal, que eram praticamente estrelas desde muito jovens, mas trabalhou duro para chegar até aqui.

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“Ele me influenciou pessoalmente como treinador. Às vezes tivemos jogadores muito bons, mas sem uma conexão. Por outro lado, com jogadores como Cubarsi ou Espart, você sente muito orgulho. O objetivo de todos em La Masia é justamente que os jovens cheguem ao time principal.

“Ele sempre defendeu bem. Mesmo sendo baixo em La Masia, já se saía muito bem. Agora joga exatamente como jogava há seis ou sete anos, mas contra jogadores de nível mais alto.

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“Estou convencido. Espart tem ótimos números e, embora jogue muito bem na lateral, é no meio-campo que se sente mais à vontade.”

Domingo pode ser decisivo na disputa pelo título

O Barcelona recebe seu arquirrival na Catalunha na liderança da tabela, depois de vencer os nove primeiros jogos que disputou no campeonato na temporada 2026-27. Uma vitória no domingo deixaria a equipe de Flick nove pontos à frente do terceiro colocado, o Real Madrid, que atualmente está seis pontos atrás do líder na segunda passagem de Mourinho pelo comando. Por outro lado, um triunfo fora de casa dos visitantes desfalcados deixaria a disputa pelo título em aberto logo no início da temporada.