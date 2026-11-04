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O ex-capitão do Liverpool Steven Gerrard acredita que o ponta do Barcelona Lamine Yamal pode alcançar o patamar lendário de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na próxima década. O espanhol de 19 anos teve um início de temporada produtivo, com 13 gols e 11 assistências em todas as competições pelo Barcelona.

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Jovem ponta recebe muitos elogios

Gerrard não poupou elogios ao jovem prodígio antes de vê-lo abrir o placar na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Aston Villa na Champions League, no Camp Nou. Depois de terminar em terceiro lugar, atrás do vice-campeão Kylian Mbappe e do vencedor da Bola de Ouro de 2026, Harry Kane, Yamal cumprimentou o ex-meio-campista da Inglaterra com um abraço caloroso no túnel antes do início da partida.

Gerrard destaca números assustadores no ataque

Ao comentar a rápida ascensão do jovem à TNT Sports antes do jogo, Gerrard disse: "Estamos falando de uma grande estrela. Ele é um jogador fora do comum. Os números que está alcançando neste momento, em gols e assistências, são inacreditáveis, assustadores mesmo. Tenho certeza de que será um prazer estar no estádio hoje à noite para vê-lo de perto.

"Falamos de grandes estrelas na Inglaterra que têm 16, 17, 18 anos e disputaram apenas alguns jogos. Ele tem essa mesma idade e números inacreditáveis. Já está entre os nomes considerados para a Bola de Ouro. Ainda é adolescente, o que é assustador, na verdade.

"Jogadores assim surgem de tempos em tempos, como Messi e Ronaldo. E sei que não estou dizendo isso cedo demais: daqui a uma década, vão falar dele como falam deles."

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Atacante inglês se destaca na Espanha

Antes de cumprimentar Yamal, Gerrard também havia conversado no túnel com Anthony Gordon, outro ponta do Barcelona. Desde sua transferência do Newcastle United, o atacante da Inglaterra marcou dois gols e deu cinco assistências em La Liga.

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Gerrard acrescentou: "Anthony está sempre aprendendo, é alguém que quer crescer e evoluir. "Ele quer se tornar um jogador de classe mundial. Tem potencial para isso, como já vimos no clube e na seleção. Ele foi fantástico na Inglaterra, e acho que o Newcastle de Eddie Howe fez coisas maravilhosas por ele. Agora, precisa seguir evoluindo e chegar ao próximo patamar.

"Acho que o trabalho da comissão técnica do Barcelona, assim como o de Thomas Tuchel, o levou a outro patamar. Que lugar para ele estar. Jogar pelo Barcelona em uma ótima idade, no auge da carreira, atuar pela Inglaterra e render bem por ambos. Ele está vivendo um sonho."

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Joe Cole, que também participava da análise, acrescentou: "Ele parece estar brilhando. Sempre gostei de Anthony Gordon, desde a época em que o via jogar no Everton. Ele tem muita personalidade, e isso aparece na forma como joga. É um rapaz confiante, um lutador, um guerreiro.

"Ele parece estar aproveitando cada momento, e saber ser grato é uma qualidade importante, não só no futebol, mas na vida. Ele está vivendo o sonho de todo jogador de futebol ao jogar pelo Barcelona. Veja os jogadores com quem atua.

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"Ele é motivo de orgulho para si mesmo, para a família e também para sua cidade. É maravilhoso. Adoro vê-lo jogar."

Barcelona mantém ritmo implacável de gols

Com Raphinha e Yamal, seus principais artilheiros, ao lado de Gordon, o ataque do Barcelona tem sido prolífico ao longo da atual temporada. A equipe já marcou 46 gols em apenas 11 partidas de La Liga, além de 14 em quatro jogos da Champions League. Manter essa eficiência nas finalizações será fundamental na busca por títulos nacionais e europeus antes da próxima pausa para jogos de seleções, em novembro.