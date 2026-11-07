Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, fez elogios especiais a Noni Madueke após a vitória apertada de sua equipe por 1 a 0 sobre o Hull City, no Emirates. Arteta destacou a evolução profissional do ponta durante a pausa para as seleções como um fator fundamental para sua recente sequência de atuações de destaque.

Publicidade

Arteta elogia a mentalidade de elite de Madueke

Ao comentar a evolução recente do jogador, Arteta disse: "Ele é um ótimo exemplo para o restante do grupo, porque, antes da primeira pausa para as seleções, não estava jogando. Em vez de sair de férias, foi a Portugal, encontrou alguém para treinar com ele e melhorou sua forma física e seu condicionamento. Assim que voltou, recuperou o ritmo. Agora dá para ver que ele está cheio de confiança, tentando jogadas, passando pelos adversários e influenciando as partidas com gols e assistências. Estamos muito felizes com isso."

O impacto do ponta ficou evidente contra o Hull, já que sua finalização deu origem ao único gol da partida: Martin Odegaard aproveitou o rebote de uma defesa de Konstantinos Tzolakis e marcou aos 72 minutos. Madueke quase ampliou a vantagem nos minutos finais após avançar em direção ao gol, mas Tzolakis fez um desarme, a bola desviou em Nobel Mendy, do Hull, e Brooke Norton-Cuffy conseguiu afastá-la em cima da linha.

Persistência dá resultado no Emirates

O Arsenal precisou ter paciência diante de um Hull City resistente, que não cedeu durante boa parte da tarde. Ainda assim, a vitória ampliou a impressionante sequência da equipe em casa para 10 triunfos consecutivos em todas as competições, com oito partidas sem sofrer gols. É a maior série de vitórias do Arsenal no Emirates desde a sequência registrada entre abril e novembro de 2022, também sob o comando de Arteta.

Em entrevista à Sky Sports sobre a atuação, Arteta explicou: "Foi uma questão de manter a consistência e continuar tentando. Conversamos sobre isso, que em algum momento conseguiríamos superar a defesa deles. Tivemos boas chances em que, na minha opinião, deveríamos ter marcado, mas não acertamos o alvo ou o último passe. Em tantas situações assim, quando isso não acontece, você precisa criar um volume muito grande de oportunidades e confiar que, em algum momento, vai conseguir vencê-los. Foi assim que ganhamos o jogo."

Publicidade Publicidade

Decisões sobre pênalti e impedimento geram confusão

O Arsenal não teve um pênalti marcado a seu favor contra o Hull City depois que a revisão do VAR identificou Kai Havertz em posição de impedimento antes de ele ser derrubado por Nobel Mendy. A torcida da casa chegou a comemorar quando o árbitro Farai Hallam apontou inicialmente para a marca da cal, mas o Hull acabou recebendo uma cobrança de falta. A decisão deixou Arteta furioso à beira do campo durante um primeiro tempo tenso no Emirates Stadium.

Tópicos relacionados

Arteta disse não ter entendido o lance: "Não sei, fiquei confuso porque, quando o árbitro foi ao monitor, achei que fosse por se tratar de um pênalti claro. Mas eles tomaram outra decisão com base no impedimento. Então não sei, ainda não temos clareza sobre a decisão."

Arsenal mantém o embalo na liderança

A vitória é a quinta consecutiva do Arsenal no campeonato desde a decepcionante derrota para o Brighton em setembro, seu único tropeço em uma campanha nacional que, de resto, tem sido excelente. Agora, a equipe de Arteta tentará manter o embalo quando visitar o Newcastle em 21 de novembro, após a próxima pausa para as seleções.

Publicidade

"Isso tem acontecido bastante. Em alguns jogos, também saímos perdendo por 1 a 0 muito cedo e, mesmo assim, conseguimos reagir", acrescentou Arteta ao falar da determinação da equipe. "Conseguir resultados é muito, muito importante, e acho que precisamos elogiar nossos jogadores pela maneira como encaram cada partida. Fomos muito bem desde a pausa para as seleções até agora."