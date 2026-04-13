"Ele é um dos melhores jogadores holandeses do mundo! Ele merece uma chance na Copa do Mundo"

Segundo o técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, Mats Wieffer é “um dos melhores jogadores holandeses do mundo”. Por isso, segundo o técnico, o jogador de 26 anos merece ser convocado para a Copa do Mundo.

Em Brighton, Wieffer está se tornando um dos pilares da equipe. No último fim de semana, ele mostrou ser de valor inestimável para o time: com dois gols, ele levou o Seagulls à vitória sobre o Burnley por 2 a 0.

Fora da cidade costeira, o jogador nascido em Borne parece ter sido um pouco esquecido. A última partida internacional de Wieffer remonta a junho de 2025, quando atuou como volante por 45 minutos contra Malta.

Entretanto, no Brighton, Wieffer tornou-se o lateral-direito titular. Nessa posição, o jogador com 14 convocações para a seleção impressiona muito Hürzeler. “Damos a ele liberdade para avançar em direção ao meio-campo e explorar os espaços”, diz ele após a vitória de sua equipe na sala de imprensa do Turf Moor.

“Esse é um dos seus pontos fortes. Ele se desenvolveu de forma excelente como lateral, porque tem essa liberdade e, defensivamente, é muito forte fisicamente”, elogia o alemão ao nosso compatriota.

Hürzeler vai ainda mais longe. “Para mim, ele é atualmente um dos melhores jogadores holandeses do mundo, por isso espero que tenha a chance de ir para a Copa do Mundo. Ele merece, sem dúvida.”

No entanto, Koeman parece estar fazendo outras escolhas para a posição de lateral-direito. Denzel Dumfries (Inter) e Jurriën Timber (Arsenal) têm a preferência. Lutsharel Geertruida (Sunderland) substituiu Timber, que estava lesionado, durante a última convocação para os jogos internacionais.