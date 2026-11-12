Blatter faz ataque verbal contundente
Blatter criticou duramente o atual presidente, Infantino. Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, o ex-dirigente do futebol fez um ataque verbal contundente ao seu sucessor.
As declarações de Blatter vêm enquanto a entidade máxima do futebol mundial se prepara para a próxima eleição presidencial. Ele acusou Infantino de exercer poder absoluto e afastar os funcionários da sede da entidade em Zurique.
“Ele é um ditador”
Blatter não poupou críticas à atual gestão da Fifa. Ele descreveu um líder isolado e autocrático no comando da organização.
“Ele é um ditador”, afirmou Blatter. “Pessoas da Fifa me dizem que ninguém tem o direito de subir no elevador com ele. Ele é ‘intocável’. Infantino já não conhece limites, não entende nada disso. Talvez devesse ser encaminhado a um psiquiatra.”
UEFA planeja seu próximo passo
Além dos ataques pessoais, Blatter revelou detalhes importantes sobre o cenário político que se aproxima. Ele afirmou que a UEFA está se preparando para desafiar diretamente o comando de Infantino.
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“A UEFA tem um plano. Nas próximas semanas, anunciará um candidato de oposição”, explicou Blatter. A declaração vem após a decisão anterior da UEFA de retirar seu apoio ao atual presidente.
Apesar dessa resistência europeia, Infantino continua sendo o grande favorito à reeleição. Atualmente, ele conta com amplo apoio de confederações da África, da Ásia e da América do Sul.
Wenger e Coe surgem como opções
O tempo está se esgotando para a UEFA definir seu candidato, já que o prazo para apresentação das candidaturas termina na próxima quarta-feira. Várias figuras de destaque avaliam uma possível candidatura à presidência.
O ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger estaria entre os possíveis candidatos que contam com o apoio da UEFA. O francês deve decidir nesta semana se disputará oficialmente a eleição contra Infantino.
Enquanto isso, Blatter declarou seu apoio pessoal ao presidente da World Athletics, Sebastian Coe. “Coe também foi presidente do Comitê de Ética da Fifa e tem uma personalidade forte”, afirmou. “Seria bom ter um presidente vindo do berço do futebol, a Inglaterra.”