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O ex-presidente da Fifa Sepp Blatter fez duras críticas a Gianni Infantino, chamando seu sucessor de “ditador” em uma entrevista surpreendente. Blatter, de 90 anos, também revelou que a Uefa está se preparando ativamente para apoiar um candidato rival nas próximas eleições presidenciais.

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Blatter faz ataque verbal contundente

Blatter criticou duramente o atual presidente, Infantino. Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, o ex-dirigente do futebol fez um ataque verbal contundente ao seu sucessor.

As declarações de Blatter vêm enquanto a entidade máxima do futebol mundial se prepara para a próxima eleição presidencial. Ele acusou Infantino de exercer poder absoluto e afastar os funcionários da sede da entidade em Zurique.

“Ele é um ditador”

Blatter não poupou críticas à atual gestão da Fifa. Ele descreveu um líder isolado e autocrático no comando da organização.

“Ele é um ditador”, afirmou Blatter. “Pessoas da Fifa me dizem que ninguém tem o direito de subir no elevador com ele. Ele é ‘intocável’. Infantino já não conhece limites, não entende nada disso. Talvez devesse ser encaminhado a um psiquiatra.”

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UEFA planeja seu próximo passo

Além dos ataques pessoais, Blatter revelou detalhes importantes sobre o cenário político que se aproxima. Ele afirmou que a UEFA está se preparando para desafiar diretamente o comando de Infantino.

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“A UEFA tem um plano. Nas próximas semanas, anunciará um candidato de oposição”, explicou Blatter. A declaração vem após a decisão anterior da UEFA de retirar seu apoio ao atual presidente.

Apesar dessa resistência europeia, Infantino continua sendo o grande favorito à reeleição. Atualmente, ele conta com amplo apoio de confederações da África, da Ásia e da América do Sul.

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Wenger e Coe surgem como opções

O tempo está se esgotando para a UEFA definir seu candidato, já que o prazo para apresentação das candidaturas termina na próxima quarta-feira. Várias figuras de destaque avaliam uma possível candidatura à presidência.

O ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger estaria entre os possíveis candidatos que contam com o apoio da UEFA. O francês deve decidir nesta semana se disputará oficialmente a eleição contra Infantino.

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Enquanto isso, Blatter declarou seu apoio pessoal ao presidente da World Athletics, Sebastian Coe. “Coe também foi presidente do Comitê de Ética da Fifa e tem uma personalidade forte”, afirmou. “Seria bom ter um presidente vindo do berço do futebol, a Inglaterra.”