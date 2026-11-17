Silvestre defende investida por jovem sem espaço no Chelsea
Prestes a assumir o comando do Manchester United, Pochettino terá a difícil missão de afastar o clube do risco de rebaixamento. Antes da janela de transferências de janeiro, Silvestre, ex-defensor do Manchester United, apontou o jovem Estevao, do Chelsea, como um reforço ideal para o início de seu trabalho.
Apesar de ter chegado do Palmeiras no último verão por um valor inicial de 29 milhões de libras e disputado 46 partidas pelo Chelsea, o jogador de 19 anos foi titular apenas uma vez na Premier League nesta temporada sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. Essa única partida como titular foi contra o United, no mês passado, quando o brasileiro brilhou na vitória por 2 a 0, que acelerou a demissão de Michael Carrick.
O que Silvestre disse sobre Estevao
Silvestre, que disputou 361 partidas em Old Trafford, acredita que o jovem tem o perfil de que o United precisa. Em entrevista ao Betarades.gr, porém, o francês admitiu que uma negociação parece improvável, a menos que o Chelsea flexibilize sua posição.
"Bem, Estevao jogou pelo Chelsea contra o United, e acho que mostrou por que deveria jogar mais", disse Silvestre. "Parece que ele vai lutar por seu lugar na equipe, então não espero que o United tente contratá-lo.
"Mas ele é um bom jogador, sem dúvida. Ele joga pela seleção brasileira, e gosto do estilo dele. Se estivesse disponível, seria uma boa contratação para o United."
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Falta de opções na defesa segue como grande problema
Reforços para o setor ofensivo não são a única prioridade, já que o United não ampliou suas opções nas laterais durante o verão. O jogador da seleção inglesa Lewis Hall assinou um novo contrato em St James' Park, encerrando as especulações sobre uma transferência e deixando a diretoria do United com poucas opções em meio a problemas com lesões.
"Lewis Hall teve uma temporada impressionante no Newcastle e, sem dúvida, estava no radar do clube", explicou Silvestre. "O clube tentou contratá-lo, assim como outros laterais, mas não conseguiu.
"Agora, precisa contar com Luke Shaw, Diego Dalot, Noussair Mazraoui e Patrick Dorgu, que também está lesionado há bastante tempo. Isso também não ajudou."
Pochettino terá teste imediato em Anfield
Antes de chegar a Manchester, Pochettino precisa cumprir suas obrigações como técnico da seleção dos Estados Unidos no jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti, na quarta-feira. Depois, comandará o United pela primeira vez fora de casa, contra o arquirrival Liverpool, no domingo, 22 de novembro.
Enfrentar essa intensa rivalidade com a defesa desfalcada será um teste imediato para Pochettino, que tentará estabilizar o clube antes de janeiro.