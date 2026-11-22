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Jose Mourinho declarou que Thibaut Courtois, que acaba de renovar contrato, é o melhor goleiro do mundo depois que suas defesas decisivas mantiveram o Real Madrid na partida na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo. O técnico português também demonstrou compreensão pela situação do reserva Andriy Lunin e a comparou a uma famosa história do futebol português dos anos 1970.

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Defesas de Courtois abrem caminho para a virada do Real Madrid

Thibaut Courtois fez duas defesas decisivas para manter o Real Madrid com chances de reação antes que Jude Bellingham e Carlos Espi completassem a virada por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo. Depois que Pablo Duran abriu o placar aos seis minutos e Kylian Mbappe desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, Courtois fez uma defesa rápida para impedir que Williot ampliasse a vantagem do Celta após a marca de meia hora.

O goleiro da seleção belga fez outra defesa rasteira crucial aos 65 minutos, em chute de longa distância de Duran. Apenas 60 segundos depois, Bellingham marcou o gol de empate, antes que Espi garantisse a nona vitória consecutiva do Real Madrid com o gol da virada aos 85 minutos.

Mourinho coloca Courtois como o melhor do mundo

Em entrevista coletiva após a partida no Santiago Bernabéu, Jose Mourinho elogiou Courtois, que recentemente renovou seu contrato com o Real Madrid. Mourinho argumentou que goleiros raramente recebem o reconhecimento individual que merecem em comparação com os astros do ataque.

“Vocês o viram quando ele estava apenas começando a se tornar o que é hoje”, disse Mourinho. “Vocês o viam de fora e agora o veem, após renovar contrato, como o melhor goleiro do mundo. Acho que só Lev Yashin ganhou uma Bola de Ouro. A história do futebol sem um goleiro ganhando a Bola de Ouro é o que é. As pessoas valorizam mais os jogadores de ataque. Mas não tenho dúvidas de que ele é o melhor goleiro do mundo. Já é o melhor há vários anos.”

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Situação de Lunin lembra história do futebol português dos anos 1970

Ao celebrar a atuação de Courtois, Mourinho reconheceu a frustração do goleiro reserva Andriy Lunin e o incluiu, ao lado de Espi, autor do gol da vitória, entre os jogadores do elenco que merecem mais tempo em campo. Para ilustrar a situação de Lunin atrás de Courtois, Mourinho contou uma história do futebol português.

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“Mas também gosto muito do Lunin”, explicou Mourinho. “E ele é outro que pode ser colocado no mesmo grupo do Espi. É alguém que merece jogar mais. Mas é assim. Havia um técnico muito famoso em Portugal nos anos 70 que certa vez disse a um goleiro: ‘Você é o melhor goleiro da Europa.’ E o goleiro respondeu: ‘Por que não estou jogando?’ O técnico disse: ‘Porque o outro é o melhor do mundo.’ E é um pouco assim com o Lunin.”

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