Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, finalmente quebrou o silêncio sobre a polêmica em torno da crise envolvendo Cristiano Ronaldo, o técnico e Jorge Jesus.

Após o apito final da partida entre Portugal e Noruega (2 a 1), ontem, o quarto e último jogo neste período de datas Fifa, Pedro revelou a posição de Cristiano, mas falou primeiro sobre a nova vitória.

De acordo com o jornal "A Bola", o presidente da Federação Portuguesa de Futebol manifestou total satisfação com esta nova fase.

Ele afirmou: "Estou muitíssimo satisfeito com este novo ciclo, novo treinador, novas metodologias, e os resultados falam por si. Foram 14 dias repletos de muito trabalho com 25 jogadores de alto nível e uma nova comissão técnica. Somos a primeira seleção a se classificar para as quartas de final".

E acrescentou: "O que sentimos hoje é que o povo português recuperou a confiança na nossa seleção nacional. Isso é fruto desta nova comissão técnica. O futebol português tem todos os ingredientes para vencer, pois temos gerações excepcionais. Foi isso que prometemos (recuperar a confiança), e isso se concretizou em apenas 14 dias de trabalho com 25 jogadores que já se conheciam, todos com grandes qualidades. 4 vitórias em 4 jogos contra equipes muito fortes".

A posição de Cristiano Ronaldo

O presidente da Federação Portuguesa prosseguiu: "Não vou dar esses esclarecimentos (sobre o que aconteceu), pois são conversas perfeitamente normais entre treinadores e jogadores. É um âmbito técnico, e o presidente da federação não interfere nesse tipo de assunto".

E adicionou: "Estamos falando do melhor jogador de todos os tempos, um jogador que dedicou mais de duas décadas ao futebol português. Cristiano Ronaldo representa hoje o maior símbolo da identidade portuguesa, e devemos homenageá-lo".

E completou: "Ele está na seleção nacional por mérito esportivo, e isso é inquestionável. Sempre fará parte deste grupo de trabalho enquanto tiver competência técnica. Cristiano sabe disso e tem consciência desse sentimento".

E continuou: "Quanto ao tema especificamente, gostaria de dizer que estamos diante de um mal-entendido que deve ser resolvido internamente".

E apontou: "Hoje, os jogadores demonstraram aquela relação próxima com o nosso capitão atual. Ronaldo é parte indissociável da nossa seleção nacional, é a nossa bandeira, e foi o capitão da equipe no primeiro destes quatro jogos. Recentemente, o técnico Jesus declarou que conta com Cristiano se ele estiver em boa condição física. Isso vale para todos os jogadores".

Pedro prosseguiu: "Ronaldo é um símbolo português, um jogador excepcional em todos os sentidos. Ele poderia ter encerrado a carreira na Copa do Mundo, mas não quis fazê-lo pelo seu grande amor pela seleção nacional. Sou testemunha dessa relação que une Ronaldo ao povo português e à nossa seleção nacional".

E explicou: "Era importante encerrar esses quatro jogos com tranquilidade, porque o lado esportivo é o que nos guiava. Teremos tempo suficiente e serenidade para nos sentarmos todos e resolver o mal-entendido. Repito: Cristiano Ronaldo é parte do nosso legado e sempre estará aqui se o treinador o quiser".

O presidente da Federação Portuguesa acrescentou: "Certamente, esta não é uma casa sem regras. Essas dinâmicas acontecem dentro de um grupo de trabalho. A federação, com tranquilidade, resolve as situações internamente. Repito: felizmente, há uma relação muito forte entre Ronaldo e Jesus, e sou testemunha disso, porque, sem ela... sejamos claros, talvez Ronaldo já tivesse se aposentado da seleção nacional. Ele não o faz por causa dessa relação e desse respeito".

E concluiu: "Tudo o que acontecer nos próximos dias serão momentos de tranquilidade, diálogo e debate, e o que queremos é que todos voltemos à nossa seleção nacional em novembro".