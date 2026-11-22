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O técnico do Milan, Ruben Amorim, apontou Christian Pulisic como o único jogador do elenco que o clube italiano não pode se dar ao luxo de perder. O atacante da seleção dos Estados Unidos vive uma fase notável pelo clube e pelo país, consolidando-se como a principal referência do ataque milanista.

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Amorim destaca a importância de Pulisic antes do duelo com o Frosinone

Em entrevista no sábado, antes do confronto de domingo com o Frosinone pela Serie A, Amorim ressaltou o quanto o Milan depende de Pulisic, referência da seleção dos Estados Unidos . O técnico português admitiu que não há no elenco outro jogador capaz de reproduzir a movimentação entre as linhas do atleta de 28 anos, o que leva a comissão técnica a controlar seus minutos em competições europeias.

Pulisic volta aos compromissos pelo clube em grande fase: marcou três gols em quatro jogos da Serie A antes da pausa para as seleções e outros três em duas partidas pelos Estados Unidos, incluindo um de bicicleta.

Por que o técnico do Milan considera Pulisic insubstituível

Amorim explicou que o Milan sente a ausência do ex-ponta de Chelsea e Borussia Dortmund sempre que ele fica de fora.

“Posso dizer hoje que Pulisic talvez seja o jogador que não podemos substituir”, afirmou Amorim aos jornalistas antes do jogo de domingo entre Milan e Frosinone. “Pelas características de receber e girar entre as linhas, não temos outro Pulisic. Em alguns momentos na Europa, neste calendário recente, tivemos que poupar um pouco o Pulisic.”

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“Não há nada que eu possa dizer melhor do que isto: Pulisic tem algumas características que, quando não contamos com elas em campo, o time sente muito a ausência dele. Por aí, dá para entender o quanto Pulisic é importante para nós.”

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Ele também elogiou a liderança discreta do norte-americano, ao lado de Adrien Rabiot, contra o Genoa . “Ele não é do tipo que fala muito, mas [ele] fala em campo, sem dizer nada. Quer a bola o tempo todo, e foi possível perceber isso contra o Genoa. Se você observar todas as jogadas, Pulisic é quem faz o time crescer. Ele e [Adrien] Rabiot.”

Compromisso de longo prazo e cuidado com as lesões

Depois de chegar ao Milan em 2023, Pulisic assinou recentemente um novo contrato até 2031 , uma demonstração de confiança que Amorim acredita ter impulsionado o ponta.

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“Acho que sentir a confiança do clube ajuda qualquer jogador”, acrescentou Amorim. “Acho que [isso] ficou claro [quando] o clube lhe apresentou um novo contrato. Isso sempre ajuda um jogador.”

Esse apoio veio após problemas com lesões no início da temporada. “Quando ele não estava jogando, eu disse: ‘Pulisic é muito importante para nós’”, prosseguiu o técnico português. “Mas não podemos esquecer as lesões e a forma como precisamos preparar o jogador para [se adequar] ao contexto.”

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Teste importante na Serie A contra a surpresa Frosinone

O Milan, quinto colocado, chega ao jogo de domingo com sete vitórias em 11 partidas pelo campeonato e busca se manter perto das primeiras posições. O Frosinone, porém, está apenas uma posição abaixo do Milan e é uma das surpresas da Serie A nesta temporada.

Contra um concorrente direto, o Milan dependerá da boa fase e da liderança de Pulisic, ao mesmo tempo que controlará cuidadosamente sua carga física.