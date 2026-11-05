“Ele é meu jogador favorito!”: Franco Mastantuono elogia Jude Bellingham e revela tratamento “incrível” recebido na Espanha

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Franco Mastantuono falou sobre seu período na capital espanhola e descreveu sua experiência no Real Madrid como extraordinária. O meia argentino, que atualmente segue se desenvolvendo longe do Santiago Bernabéu, também apontou um jogador específico como seu favorito no elenco atual.

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Admiração por Jude Bellingham e pelas estrelas do Real Madrid

A revelação argentina Mastantuono recordou com carinho sua passagem pelo Real Madrid e expressou profunda admiração pelos atuais astros do clube. O jovem meia chegou ao Real Madrid vindo do River Plate no verão de 2025 e disputou 35 partidas em todas as competições, com três gols e uma assistência. Atualmente emprestado à Fiorentina, Mastantuono falou abertamente durante uma participação no programa italiano My Skills, da DAZN, sobre o quanto aprecia o ambiente na capital espanhola e destacou a forma acolhedora como foi recebido no vestiário.

“No Real Madrid, me trataram de forma incrível. Falo das pessoas do clube, dos meus companheiros. Impressionante”, explicou Mastantuono ao comentar sua adaptação ao futebol europeu. Apesar da quantidade de jogadores talentosos à disposição de Jose Mourinho, um nome se destaca para o adolescente. Mesmo reconhecendo a qualidade de vários companheiros, ele deixou claro que um meio-campista inglês é sua principal inspiração em campo.

“Adoro Bellingham. Ele é o jogador do Madrid de quem mais gosto”, afirmou o argentino com entusiasmo. Ele também ressaltou que o elenco está repleto de jogadores de nível mundial em todas as posições. “Embora também tenha Vinicius, Mbappe, Valverde, Brahim, que é muito bom. Agora Diomande, Espi. Eles têm um grande time.”

A experiência com Messi e a seleção

Mastantuono também falou sobre suas experiências com a seleção argentina, pela qual disputou sete partidas e marcou um gol. Essa trajetória permitiu que ele encontrasse o lendário Lionel Messi. Para qualquer jovem argentino, dividir o campo ou uma convocação com o vencedor de oito Bolas de Ouro é a realização de um sonho. Mastantuono não foi exceção e guarda com carinho cada momento, incluindo os 11 minutos em que atuou na última partida de Messi pela seleção, contra o Benin, antes de o ídolo encerrar sua carreira ilustre pela Argentina.

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“Foi incrível. Estar em uma folha de papel ou em qualquer coisa ligada ao futebol ao lado de Messi é o máximo para mim”, recordou, visivelmente emocionado. O jovem considera a ligação com Messi o ponto mais alto de sua vida profissional até agora, dado o status do capitão como ícone do esporte. “É o máximo que pode acontecer a um jogador, porque Messi quebrou todos os recordes”, observou, admitindo que a última partida de Messi pela Argentina foi um momento “muito triste” para todo o país.

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A adaptação ao futebol italiano na Fiorentina

Em fase de adaptação à Serie A pela Fiorentina, Mastantuono se tornou uma peça importante da equipe: disputou 12 partidas em todas as competições nesta temporada e marcou quatro gols.

Ao comparar as exigências táticas do futebol italiano com suas experiências na Espanha e na Argentina, o meia apontou diferenças significativas no estilo de jogo. “A Serie A é muito diferente da liga espanhola. Todos os times têm muita técnica, e isso faz dela uma liga com mais posse de bola”, observou. Ele também afirmou que a primeira divisão italiana tem algumas semelhanças físicas com o futebol sul-americano, especialmente na intensidade das disputas e dos duelos individuais pela bola.

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Duelo com a Juventus pela frente

A Fiorentina ocupa atualmente a 16ª posição da Serie A, com oito pontos nos dez primeiros jogos, apenas um ponto acima do Monza, 18º colocado e na zona de rebaixamento. A equipe agora se prepara para receber a Juventus no domingo, em seu último compromisso antes da próxima pausa para as seleções.