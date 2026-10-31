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Muhammad Zaki
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‘Ele é extraordinário!’: Andrey Santos revela qual astro do Manchester United o impressionou antes da saída do Chelsea por 48 milhões de libras

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Andrey Santos, contratado pelo Manchester United no verão, revelou qual jogador realmente se destacou quando enfrentou o clube durante sua passagem pelo Chelsea. O meio-campista brasileiro acertou rapidamente sua transferência para Old Trafford por £ 48 milhões (US$ 64 milhões) após uma temporada produtiva em Londres, trocando o azul pelo vermelho em uma negociação que surpreendeu muitos.

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Reformulação do meio-campo em Old Trafford

O United reformulou o meio-campo antes da atual temporada. O clube contratou Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba para jogar ao lado de Kobbie Mainoo e do capitão Bruno Fernandes.

Santos finalmente chegou ao time principal do Chelsea na temporada 2025-26, após passagens bem-sucedidas por empréstimo pelo Strasbourg. O jogador de 22 anos atuou na tumultuada derrota por 2 a 1 para o Manchester United, partida fortemente influenciada pela expulsão de Robert Sanchez aos cinco minutos. Foi nesse confronto que seu atual capitão chamou sua atenção.

Elogios a um capitão «extraordinário»

FBL-ENG-PR-MAN UTD-CHELSEAGetty Images

Ao relembrar o confronto acirrado, Santos admitiu que Fernandes se destacou entre os demais. O brasileiro demonstrou entusiasmo com a possibilidade de dividir o vestiário com o meia português.

«Lembro de quando joguei contra o United, em casa, na verdade», disse à ESPN. «Foi um jogo muito difícil, com cartões vermelhos, uma partida bastante disputada, mas não consigo citar ninguém [que me impressionou] além do Bruno.

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«Como fã de futebol, sempre acompanhei os jogos dele, e estar ao lado dele é especial, poder aprender com ele e aproveitar isso. É um jogador extraordinário. Tenho que dizer que é ele.»

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A missão de substituir uma lenda brasileira em uma janela agitada

Santos chegou a Manchester com a missão de substituir seu compatriota Casemiro, que se transferiu para o Inter Miami durante o verão após marcar nove gols e dar duas assistências sob o comando de Michael Carrick na temporada passada. Ciente do peso dessa expectativa, o jovem aceita o desafio.

«Não estou aqui há muito tempo, mas sei o tamanho dele, tanto no Brasil quanto no Manchester United, e é claro que essa é uma responsabilidade enorme», afirmou. «Mas, como jogador, gosto de responsabilidade, especialmente por estar em um dos maiores clubes do mundo, se não o maior. E tento fazer isso da melhor forma possível. Sempre trabalho para dar o meu melhor.»

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A transferência de £ 48 milhões se concretizou rapidamente e pegou o meio-campista completamente de surpresa enquanto ele resolvia um compromisso de família.

«Aconteceu muito rápido. Lembro que estava levando meus filhos ao pediatra, e meu empresário me disse que o United queria marcar uma reunião comigo e perguntou qual horário seria bom para mim», acrescentou. «Eu disse: ‘Agora mesmo.’ Parei o carro, deixei meus filhos com minha esposa no consultório do pediatra, fui até o estacionamento, liguei para o presidente e para o treinador e me lembro de ter feito aquela reunião.

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«Cerca de dois dias depois, eu deveria me apresentar ao Chelsea. No meio do voo, meu empresário me ligou e disse: ‘Andrey, tudo mudou, não precisa mais. Basta arrumar suas coisas para se apresentar em Manchester.’ Foi tudo muito corrido, mas, graças a Deus, deu tudo certo, e estou feliz por estar aqui.»

Retorno a Stamford Bridge

Santos não terá de esperar muito para reencontrar seu ex-clube. O United viaja a Londres para enfrentar o Chelsea neste sábado. O meio-campista tentará mostrar seu valor diante de uma equipe agora comandada por Xabi Alonso.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.