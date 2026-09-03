Quando Mathys Tel se despediu dos torcedores do Bayern de Munique há pouco mais de um ano, ele ficou extremamente emocionado. Falou do clube como uma "pessoa amada", da qual agora precisaria se despedir. Cada minuto em que pôde estar em campo por esse clube tão grande, disse ele, foi "amado", e Munique "estará sempre no meu coração".

O amor de Tel pelo Bayern de Munique não surgiu do nada. O recordista alemão pagou 20 milhões de euros em 2022 pelo então jovem de apenas 17 anos, vindo do Stade Rennes. Uma demonstração de confiança extremamente grande, que ao mesmo tempo exercia uma pressão imensa sobre um atacante muito talentoso, mas ainda extremamente jovem. Ainda assim, ele resistiu a isso.

O francês se estabeleceu no elenco estrelado como um reserva bastante útil e rapidamente virou queridinho da torcida. Em sua primeira temporada, cerca de 450 minutos bastaram para seis gols na Bundesliga e na Copa da Alemanha. No ano seguinte, já foram dez gols e seis assistências em "apenas" 1.226 minutos em partidas oficiais.

Mathys Tel fica de lado no Bayern de Munique após a chegada de Kompany

Parecia mesmo que o futuro pertencia a Tel, mas, quando sob o novo técnico Vincent Kompany ele somou apenas 458 minutos em 14 jogos oficiais até o inverno e não teve nenhum resultado positivo em forma de participação em gol, algo precisava mudar. Tel hesitou por muito tempo em dar esse passo e, ainda em dezembro, havia sinalizado aos dirigentes do Bayern, entre eles Kompany e o diretor esportivo Max Eberl, que queria se impor e não pretendia buscar um empréstimo.

Eberl e Kompany de fato haviam sugerido um empréstimo ao francês, mas aceitaram a decisão do jovem jogador em crise. No fim de janeiro, então, veio a mudança de ideia de Tel, com a qual Eberl não estava totalmente de acordo.

"Vamos ver se conseguimos encontrar uma solução. O tempo está correndo", disse um Eberl um pouco irritado apenas alguns minutos depois de Tel, após o jogo da Liga dos Campeões contra o Slovan Bratislava, ter se despedido dos torcedores do Bayern de forma expansiva e cheia de gestos, em uma espécie de volta de honra. Isso, vale destacar, sem que houvesse qualquer definição concreta.

Ainda assim: foram cenas comoventes as que aconteceram naquela fria noite de janeiro. Sozinho, o então francês de 19 anos caminhou pelo gramado da Allianz Arena, enquanto todos os seus companheiros de equipe já haviam desaparecido havia muito tempo pelos corredores internos. Tel aplaudia, acenava, aplaudia. Depois marchou mais uma vez em direção à Südkurve. Cumprimentou alguns torcedores ali, posou para fotos, conversou rapidamente. Entregou sua jaqueta a um torcedor que estava sem camisa pendurado na grade.

Getty Images

Mathys Tel troca o Bayern de Munique pelo Tottenham e já vira alvo de críticas

A "solução" que Eberl ainda precisava encontrar para Tel se revelou poucos dias depois e, após muita indefinição, veio na forma de um empréstimo ao Tottenham Hotspur. Os Spurs teriam pago 10 milhões de euros em taxas ao Bayern pela transferência de curto prazo. O clube londrino vivia então uma crise profunda, ocupava apenas a 15ª posição na liga e buscava com urgência uma alternativa ao atacante estrela Dominic Solanke, que antes disso havia perdido todo o primeiro semestre da temporada devido a uma cirurgia no tornozelo.

Diferentemente do que o Bayern desejava, foi negociada com os Spurs uma opção de compra alta, de 60 milhões de euros, e não uma obrigação de compra. Isso também teria acontecido por insistência de Tel, que queria manter aberta a porta para um retorno ao FCB e decidir por conta própria sobre seu futuro de longo prazo.

Nos Spurs, que continuavam em crise, Tel encontrou dificuldades após sua chegada. Ao gol em sua estreia na Copa da Inglaterra, da qual o Tottenham caiu logo em seguida, seguiu-se um longo jejum. Só em abril ele voltou a marcar, após entrar no decorrer da partida. Antes disso, já havia sido rotulado como "irremediavelmente ineficaz" e "decepcionante" por The Standard e The Sun.

Decepcionante também foi o que os Spurs fizeram em grande parte do restante da temporada. Só porque os três rebaixados Leicester, Ipswich e Southampton foram muito piores foi possível evitar uma catástrofe na forma da ida para a Championship. No fim, houve até um final feliz inesperado na decisão da Liga Europa. Em vez de jogar a Championship, uma equipe que já naquela época era disfuncional e ofensivamente inofensiva passou de repente a disputar a Liga dos Campeões.

Getty Images

Bayern de Munique faz com Mathys Tel, em retrospecto, uma operação de mercado extraordinária

E, embora Tel na verdade não tenha tido participação alguma nisso (nenhum gol e apenas 209 minutos em toda a fase mata-mata da Liga Europa), os Spurs acertaram no verão passado com o Bayern a transferência definitiva do jogador francês da seleção sub-21, cuja perspectiva de minutos em Munique havia encolhido ao mínimo por causa da excelente temporada de estreia de Michael Olise e da chegada de Luis Diaz. O recordista alemão recebeu mais 35 milhões de euros por Tel e, em retrospecto, fez um negócio extraordinário.

Porque Tel também não conseguiu realmente se firmar em sua segunda temporada em Londres. A magra produção ofensiva, com apenas quatro gols em 37 jogos oficiais, precisa, porém, ser colocada em contexto. Isso porque os Spurs apresentaram um quadro ainda muito mais alarmante do que no primeiro semestre de Tel. Foi apenas na última rodada que o Tottenham se salvou do rebaixamento e, no caminho até ali, gastou Thomas Frank e Igor Tudor, dois treinadores. Só a chegada do pavio curto Roberto De Zerbi acabou mudando o rumo das coisas para os Spurs.

Tottenham Hotspur vive verão de transferências insano: só o Chelsea gastou mais

Como resposta a duas temporadas catastróficas na Premier League, veio neste verão uma ofensiva de mercado inacreditável. O meio-campo central foi completamente reformulado por quase 220 milhões de euros com as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Além disso, chegaram Savinho e Omar Marmoush, dois novos concorrentes para Tel vindos do Manchester City: Savinho pela bagatela de 87 milhões de euros, Marmoush por empréstimo com obrigação de compra no valor de 55 a 60 milhões de euros. Soma-se a eles, com o emprestado do Chelsea Mykhailo Mudryk, mais uma peça ofensiva.

Até o momento, os Spurs já gastaram 354 milhões de euros neste verão, número superado no mundo apenas pelo sempre obcecado por transferências Manchester City (526 milhões) e pelo Chelsea (406 milhões). O retorno desses investimentos extravagantes, porém, ainda é bastante limitado no momento. Ou, dito de outra forma: nos Spurs, o caos já se instalou novamente depois de apenas dois jogos de liga.

Isso porque o ataque remontado por tanto dinheiro, tirando uma goleada na segunda rodada da Copa da Liga contra o Charlton Athletic (5 a 1), tem exatamente zero gols na Premier League, enquanto a defesa, especialmente na estreia contra o Brentford (0 a 3), voltou a passar uma imagem alarmante.

Mathys Tel é zombado pelos próprios torcedores após lance infeliz

E isso, para alguns, também vale para Tel. O jogador de 21 anos, apesar das chegadas de peso, ainda tem lugar no time titular pela ponta esquerda com De Zerbi, mas um resultado positivo precoce também não lhe foi concedido nesta temporada. Pelo contrário. Na derrota por 2 a 0 no fim de semana contra o Newcastle United, Tel acabou virando motivo de piada quando, com o placar em 1 a 0 na 68ª rodada, foi para uma cobrança de falta promissora, escorregou levemente e mandou a bola para o absoluto nada.

Furioso e quase desesperado, ele então deu socos no gramado, antes de ser ajudado e consolado pelos companheiros de equipe. Enquanto isso, vieram aplausos sarcásticos e vaias dos próprios torcedores. Poucos instantes depois, ele foi substituído. Uma cena de caráter simbólico, como avaliou o ex-jogador dos Spurs Jamie O'Hara (56 jogos, sete gols, cinco assistências pelo Tottenham).

"Essa é uma das piores cobranças de falta que eu já vi", disparou ele em uma reação ao vivo na talkSPORT durante o jogo: "Ele simplesmente não é bom o suficiente. Não sei por que todo mundo age como se ele fosse um jogador decente. Ele é absolutamente abaixo de qualquer nível!"

Mas não foi só Tel que levou críticas. Ele também criticou, por exemplo, De Zerbi, porque Pedro Porro atuou pelo lado direito, e Savinho, que teve de parar após apenas 20 minutos na Copa da Liga devido a problemas musculares.

Mais uma vez, porém, o foco das críticas esteve no decepcionante Tel, que venceu apenas um de seus seis duelos e não completou nenhum de seus dribles. Na Inglaterra, já há muito tempo se ouvem pedidos para que Tel seja urgentemente vendido e substituído. Ao que tudo indica, o técnico De Zerbi pensa diferente.

O italiano teria comunicado a Tel de forma inequívoca que quer contar com ele, apesar da concorrência maior. Ainda assim, Tel aparentemente não pode se sentir tão seguro. Isso porque, recentemente, o Tottenham teria sondado o mercado por Cody Gakpo, mas levado um não do jogador do Liverpool. Enquanto isso, o holandês teria dado seu aval ao Manchester City.

As dúvidas em torno de Tel, por sua vez, só aumentam sobre se ele realmente tem nível para dar certo em um clube teoricamente grande como o Tottenham. Se não provar isso em breve, talvez já precise formular novas palavras de despedida no inverno. Resta saber, porém, se elas seriam tão emocionadas quanto foram um dia no Bayern de Munique.

Getty Images

Mathys Tel: números e estatísticas de desempenho no Bayern de Munique, Stade Rennes e Tottenham

Clube Jogos Gols Assistências Minutos em campo Bayern de Munique 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







