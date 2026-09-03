Quando Mathys Tel se despediu dos torcedores do Bayern de Munique há pouco mais de um ano, ficou extremamente emocionado. Ele falou do clube como uma "pessoa amada", da qual agora teria de se despedir. Cada minuto em que pôde estar em campo por esse clube tão grande, ele "amou", e Munique "sempre estará no meu coração".

O amor de Tel pelo Bayern de Munique não surgiu por acaso. O recordista alemão pagou 20 milhões de euros em 2022 ao Stade Rennes pelo então jovem de apenas 17 anos. Um voto de confiança enorme, que ao mesmo tempo exercia uma pressão imensa sobre um atacante de muito talento, mas ainda muito jovem. E ele suportou isso.

O francês se estabeleceu no elenco estrelado como um joker extremamente útil e rapidamente virou um queridinho da torcida. Em sua primeira temporada, cerca de 450 minutos bastaram para seis gols na Bundesliga e na Copa da Alemanha. No ano seguinte, foram até mesmo dez gols e seis assistências em "apenas" 1.226 minutos em jogos oficiais.

Mathys Tel fica de lado no Bayern de Munique após a chegada de Kompany

Parecia, sim, que o futuro pertenceria a Tel, mas quando, sob o comando do novo técnico Vincent Kompany, ele somou até o inverno apenas 458 minutos em 14 jogos oficiais e não teve sequer uma única participação em gol, algo precisava mudar. Tel relutou por muito tempo com esse passo e ainda em dezembro havia dado a entender aos dirigentes do Bayern, entre eles Kompany e o diretor esportivo Max Eberl, que queria se afirmar no clube e não buscar um empréstimo.

Eberl e Kompany de fato haviam sugerido ao francês um negócio por empréstimo, mas aceitaram a decisão do jovem jogador em crise. No fim de janeiro, então, Tel mudou de ideia, algo com que Eberl não ficou totalmente de acordo.

"Vamos ver se conseguimos encontrar uma solução. O tempo está correndo", disse um Eberl um pouco irritado apenas alguns minutos depois de Tel ter se despedido dos torcedores do Bayern de forma expansiva e com muitos gestos, em uma espécie de volta de honra, após o jogo da Liga dos Campeões contra o Slovan Bratislava. Isso sem que, vale frisar, houvesse qualquer coisa concreta.

Ainda assim: foram cenas comoventes as que aconteceram naquela noite fria de janeiro. Sozinho, o francês então com 19 anos caminhou pelo gramado da Allianz Arena, enquanto todos os seus companheiros já haviam desaparecido havia muito tempo pelos corredores internos do estádio. Tel aplaudia, acenava, aplaudia. Depois caminhou mais uma vez em direção à Südkurve. Lá, cumprimentou alguns torcedores, posou para fotos, conversou brevemente. Entregou sua jaqueta a um torcedor que estava sem camisa pendurado na grade.

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Mathys Tel troca o Bayern de Munique pelo Tottenham e passa a ser criticado de imediato

"A solução" que Eberl ainda precisava encontrar para Tel apareceu poucos dias depois e, após muitas idas e vindas, na forma de um empréstimo ao Tottenham Hotspur. Os Spurs teriam pago 10 milhões de euros ao Bayern pela mudança de curto prazo. O clube londrino vivia então uma crise profunda, ocupava apenas a 15ª posição na liga e buscava com urgência uma alternativa ao atacante estrela Dominic Solanke, que antes disso havia perdido todo o primeiro semestre da temporada por causa de uma cirurgia no tornozelo.

Diferentemente do que o Bayern desejava, foi acertada com os Spurs uma opção de compra alta, de 60 milhões de euros, e não uma obrigação de compra. Isso também teria acontecido por insistência de Tel, que queria manter aberta a porta para um retorno ao FCB e decidir ele próprio sobre seu futuro de longo prazo.

Nos Spurs, que continuavam em crise, Tel teve dificuldades após sua chegada. Ao gol em sua estreia na FA Cup, da qual o Tottenham foi eliminado logo em seguida, veio uma longa seca. Só em abril ele voltou a marcar, saindo do banco. Antes disso, já havia sido rotulado como "irremediavelmente inefetivo" e "decepcionante" pelo The Standard e pelo The Sun.

Decepcionante também foi o que os Spurs fizeram durante boa parte do restante da temporada. Só porque os três rebaixados Leicester, Ipswich e Southampton foram ainda muito piores é que uma catástrofe em forma de queda para a Championship pôde ser evitada. No fim, houve até um final feliz inesperado na final da Liga Europa. Em vez de jogar a Championship, uma equipe que já naquela época era disfuncional e ofensivamente inofensiva passou repentinamente a disputar a Liga dos Campeões.

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Bayern de Munique faz, em retrospecto, um negócio de transferências extraordinário com Mathys Tel

E embora Tel na verdade não tenha tido participação alguma nisso (nenhum gol e apenas 209 minutos em todo o mata-mata da Liga Europa), os Spurs chegaram no verão passado a um acordo com o Bayern para a transferência em definitivo do jogador francês da seleção sub-21, cuja perspectiva de minutos em Munique havia encolhido ao mínimo por causa da excelente temporada de estreia de Michael Olise e da chegada de Luis Diaz. O recordista recebeu mais 35 milhões de euros por Tel e, assim, fez em retrospecto um excelente negócio.

Porque Tel também não conseguiu realmente se firmar em sua segunda temporada em Londres. O baixo número de gols, com apenas quatro em 37 jogos oficiais, precisa, porém, ser colocado em contexto. Afinal, os Spurs passaram uma imagem ainda muito mais alarmante do que no primeiro semestre de Tel. Foi só na última rodada que o Tottenham escapou do rebaixamento e, até chegar ali, gastou dois técnicos, Thomas Frank e Igor Tudor. Só a chegada do pavio curto Roberto De Zerbi acabou mudando o rumo dos Spurs para melhor.

Tottenham Hotspur vive verão insano no mercado: só o Chelsea gastou mais

Como resposta a duas temporadas catastróficas na Premier League, neste verão veio uma ofensiva de transferências inacreditável. O meio-campo central foi completamente reformulado com as chegadas de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por quase 220 milhões de euros. Além disso, Savinho e Omar Marmoush chegaram do Manchester City como dois novos concorrentes de Tel, com Savinho custando meros 87 milhões de euros e Marmoush vindo por empréstimo com obrigação de compra entre 55 e 60 milhões de euros. Soma-se a isso mais uma força ofensiva com Mykhailo Mudryk, emprestado pelo Chelsea.

Até o momento, os Spurs gastaram 354 milhões de euros neste verão, um valor superado no mundo apenas pelos sempre obcecados por transferências Manchester City (526 milhões) e FC Chelsea (406 milhões). O retorno desses investimentos extravagantes, porém, ainda é bastante limitado no momento. Ou, em outras palavras: nos Spurs, o clima já voltou a ferver depois de apenas dois jogos da liga.

Isso porque o ataque remontado por tanto dinheiro, tirando uma goleada na segunda rodada da Copa da Liga contra o Charlton Athletic (5 a 1), soma exatamente zero gols na Premier League, enquanto a defesa, especialmente na estreia contra o Brentford (0 a 3), voltou a passar uma imagem assustadora.

Mathys Tel é zombado pela própria torcida após lance infeliz

E isso também vale, para alguns, para Tel. O jogador de 21 anos até segue como titular na ponta esquerda sob o comando de De Zerbi, apesar das chegadas de peso, mas um sucesso precoce também lhe foi negado nesta temporada. Pelo contrário. Na derrota por 2 a 0 no fim de semana para o Newcastle United, Tel virou até motivo de piada quando, com o placar em 1 a 0, aos 68 minutos, foi para uma cobrança de falta promissora, escorregou levemente e mandou a bola para o absoluto nada.

Furioso e já quase desesperado, ele bateu no gramado em seguida, antes de ser levantado e consolado pelos companheiros. Enquanto isso, vieram aplausos zombeteiros e vaias da própria torcida. Poucos instantes depois, ele foi substituído. Uma cena de caráter simbólico, como avaliou o ex-jogador dos Spurs Jamie O'Hara (56 jogos, sete gols, cinco assistências pelo Tottenham).

"Essa é uma das piores cobranças de falta que já vi", disparou ele em uma reação ao vivo na talkSPORT durante a partida: "Ele simplesmente não é bom o suficiente. Não sei por que todo mundo finge que ele é um jogador decente. Ele é absolutamente horrível!"

Mas não foi só Tel que recebeu críticas pesadas. Ele também criticou, por exemplo, De Zerbi, porque Pedro Porro atuou na ponta direita, e Savinho, que teve de parar depois de apenas 20 minutos na Copa da Liga por causa de problemas musculares.

Mas o foco das críticas esteve mais uma vez no decepcionante Tel, que venceu apenas um de seus seis duelos e não completou nenhum de seus dribles. Na Inglaterra, os pedidos para que Tel seja vendido e substituído com urgência já se tornaram altos. Ao que tudo indica, porém, o técnico De Zerbi vê a situação de outra forma.

O italiano teria comunicado a Tel de forma inequívoca que quer contar com ele, apesar da concorrência maior. Ainda assim, aparentemente Tel não pode se sentir tão seguro. Isso porque, recentemente, o Tottenham teria sondado o mercado por Cody Gakpo, mas recebido uma recusa do jogador do Liverpool. Enquanto isso, o holandês teria dado sua palavra ao Manchester City.

As dúvidas em torno de Tel, por sua vez, ficam cada vez maiores sobre se ele realmente tem nível para triunfar em um clube teoricamente grande como o Tottenham. Se não provar isso rapidamente, talvez já precise formular novamente palavras de despedida no inverno. Resta saber se elas seriam tão emocionadas quanto um dia foram no Bayern de Munique.

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Mathys Tel: desempenho e estatísticas no Bayern de Munique, Stade Rennes e Tottenham

Clube Jogos Gols Assistências Minutos em campo Bayern de Munique 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







