“Ele é 100% o rei!”: Mikel Arteta revela profunda admiração por seu mentor David Moyes antes de reencontro com o Everton

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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, elogiou o comandante do Everton, David Moyes, e chamou seu ex-treinador de rei da Premier League. O espanhol relembrou como Moyes moldou sua carreira ao levá-lo pela primeira vez ao futebol inglês, em 2005.

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Arteta se prepara para reencontro emocionante com ex-clube

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, terá um confronto de significado especial quando sua equipe receber o Everton no Emirates Stadium. Antes de iniciar a carreira como treinador e, mais tarde, assumir o comando do clube do norte de Londres, Arteta passou seis anos memoráveis no Goodison Park, disputando 209 partidas e marcando 35 gols pelo clube de Merseyside.

O Arsenal chega à partida com uma sequência de cinco jogos sem perder em todas as competições, após reagir e empatar por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League.

O Everton vai ao norte de Londres em busca de respostas sob o comando do experiente técnico David Moyes, depois de uma sequência difícil de resultados nas competições nacionais.

Arteta aponta Moyes como exemplo de longevidade

Em entrevista à imprensa antes da partida, Arteta expressou profunda gratidão a Moyes, que o contratou para o Everton junto à Real Sociedad em fevereiro de 2005. “100%; não sei se ele é o rei ou o que é, mas certamente é alguém que, acredito, todos nós admiramos”, afirmou Arteta.

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“Não apenas por sua longevidade, mas também pelo que ele representa para o futebol, pelo que representa para a Premier League e por sua trajetória.”

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“Para mim, especialmente, porque conheço o homem por trás do treinador, que é o mais importante... e ele é um excelente treinador”, acrescentou o espanhol.

Espanhol relembra noites mágicas no Goodison Park

Arteta relembrou com carinho os tempos em que jogou sob o comando de Moyes, destacando a ligação especial que tinha com a torcida do Everton. “Lembro daquela noite. Da atmosfera que criamos naquelas noites no Goodison”, recordou Arteta, ao falar de suas noites europeias vestindo azul-royal.

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“Aqueles torcedores foram incríveis comigo, sempre me senti parte da família, eles me fizeram sentir muito bem-vindo.”

“O fato de ter sido depois de tantos anos de futebol europeu, acho que os torcedores também estavam esperando por aquelas noites”, refletiu.

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Arsenal se prepara para duelo tático contra o Everton

Apesar das dificuldades recentes do Everton nas competições nacionais, Arteta alertou seu elenco para não se acomodar diante da equipe bem organizada de Moyes.

“Há muitas [ameaças], porque conheço David muito bem e sei como ele organiza a equipe, a qualidade que eles têm na organização e individualmente”, observou Arteta.

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O Arsenal busca ampliar seu domínio sobre o Everton quando a bola rolar no Emirates Stadium.