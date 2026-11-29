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O defensor Jurrien Timber, do Arsenal, ficou no centro de uma grande polêmica de arbitragem durante o confronto decisivo pela Premier League contra o Manchester City, no domingo. O holandês pareceu puxar o cabelo de Jeremy Doku em uma disputa tensa no primeiro tempo, o que provocou uma revisão do VAR. Ao fim da análise, ele não foi punido por nenhuma infração grave.

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Neville pede expulsão de Timber

O Emirates Stadium foi palco de uma grande polêmica, e Gary Neville liderou as críticas a Timber após uma disputa sem bola com Jeremy Doku. Quando o ponta do Manchester City caiu no gramado, as imagens sugeriram que Timber poderia ter agarrado o cabelo do adversário. Apesar da revisão do árbitro de vídeo, a equipe de arbitragem decidiu não recomendar a expulsão do jogador do Arsenal, decisão que deixou Neville incrédulo na cabine de transmissão.

“Ele claramente pegou parte do cabelo, parte da camisa, mas por que Timber está fazendo isso?”, questionou Neville durante a transmissão da Sky Sports. O ex-capitão do Manchester United foi contundente ao avaliar os critérios disciplinares do futebol atual: “Acho que, se você puxa o cabelo de alguém, deve ser expulso. Acho isso de verdade.”

Dúvidas na análise do VAR no Emirates

A ausência de uma expulsão foi atribuída à falta de imagens conclusivas à disposição da equipe de arbitragem na central de Stockley Park. Embora vários ângulos da transmissão mostrassem a mão de Timber muito próxima à cabeça de Doku, os árbitros não teriam encontrado uma imagem definitiva que comprovasse que ele havia agarrado o cabelo, e não apenas a gola da camisa. Essa dúvida livrou Timber de uma expulsão, para frustração do banco visitante e da torcida do City que viajou para acompanhar o jogo.

O lance destacou um detalhe das regras do jogo: segundo as diretrizes atualizadas, força excessiva ou brutalidade agora é um requisito para a expulsão em situações desse tipo. Sem uma imagem clara de como Timber segurou Doku, o árbitro John Brooks não foi orientado a mudar sua decisão inicial em campo. A partida prosseguiu com onze jogadores de cada lado, mas o debate sobre a consistência das intervenções do VAR foi imediatamente retomado por comentaristas e torcedores.

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Keane questiona consistência da arbitragem

O ex-meio-campista do Manchester United Roy Keane também se manifestou enfaticamente sobre o lance, sugerindo que os critérios aplicados ao Arsenal pareciam diferentes dos vistos em outros jogos da liga. Keane citou expulsões recentes por infrações semelhantes para argumentar que Timber teve sorte de continuar em campo.

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“Acho que Jurrien Timber deveria ter sido expulso naquele lance”, afirmou Keane à Sky Sports. Ele continuou a analisar as imagens: “Tentei olhar por todos os ângulos possíveis e ainda vejo a mão de Timber no cabelo de Doku. E ele não só puxa o cabelo e sai impune. Ele puxa Doku e o derruba. Doku vai ao chão porque sabe que puxaram seu cabelo. Ele não cai sem motivo.”

Haaland e Havertz respondem com gols

Além da polêmica disciplinar, a partida teve o futebol intenso que os torcedores esperavam de dois candidatos ao título. Erling Haaland abriu o placar para os visitantes, mas o Arsenal respondeu com Kai Havertz e manteve o jogo indefinido.

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Apenas três minutos após o início do segundo tempo, Enzo Fernández colocou os visitantes novamente à frente com um belo gol, após jogada do jovem Ayoub Bouaddi.