Michael Olise voltou a estar em grande forma na vitória do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado, pela Bundesliga, e reagiu da melhor maneira possível ao seu erro "muito estúpido" na partida contra o Viking Stavanger, fora de casa, pela Liga dos Campeões. Na ocasião, ele cedeu às provocações, foi expulso e, em desvantagem numérica, o Bayern acabou deixando a vitória escapar no empate por 3 a 3 na Noruega.

"Sim, ele cometeu um erro em Stavanger. Mas vocês viram o que aconteceu no estádio no sábado? No primeiro tempo, ele sofreu três ou quatro entradas duras e nem sequer fez um gesto de reprovação. Eu diria que aprendeu a lição", avaliou Lothar Matthäus, jogador com mais partidas pela seleção alemã, em um evento de seu patrocinador Interwetten.

Em seguida, Matthäus defendeu não só Olise, mas até seus adversários, que só conseguem lidar com ele recorrendo a faltas e provocações: "Um Diego Maradona também não podia ser parado com meios leais", disse Matthäus, que, durante a carreira de jogador, foi um dos poucos que conseguiram controlar Maradona razoavelmente bem em campo algumas vezes.

Quanto Michael Olise ganha atualmente no Bayern de Munique?

Matthäus e Maradona chegaram a ser considerados os melhores jogadores da Serie A, e a rivalidade esportiva entre os dois se transformou em amizade. Agora, Matthäus chega a comparar Olise, do Bayern, a um dos melhores jogadores da história do futebol.

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Também por isso, Matthäus aconselha o Bayern a renovar o contrato de Olise, de preferência "imediatamente", em condições muito melhores. Com um salário anual de cerca de 13,5 milhões de euros, segundo informações, Olise ainda está entre os jogadores com remuneração mais próxima da média no Bayern.

Isso se deve, naturalmente, ao elenco extremamente caro do Bayern, mas também ao fato de que Olise ainda era considerado um talento promissor quando chegou ao clube, em 2024, vindo do Crystal Palace por 53 milhões de euros. Agora, ele se tornou um jogador de classe mundial, a quem Matthäus já atribui chances de ganhar a Bola de Ouro ainda neste ano.

Como o Bayern deve financiar a renovação de contrato de Michael Olise

Segundo Matthäus, Olise multiplicou seu valor de mercado por "três vezes e meia ou quatro vezes" nos últimos anos. Portanto: "Se o salário dele fosse ajustado ao valor de mercado, ele teria que ganhar 45, 46 ou 47 milhões agora!" Depois de dizer isso, admitiu com um sorriso: "Uli Hoeneß certamente vai dizer agora que não entendo de números. E não, o Bayern não precisa pagar 45 milhões, mas eu renovaria o contrato dele imediatamente por mais dois ou três anos e acrescentaria alguns milhões ao salário."

E, já que estava fazendo as contas, Matthäus explicou como os dirigentes do clube de Munique, entre eles o diretor esportivo Max Eberl, que, na verdade, deve reduzir os custos do elenco, poderiam bancar o aumento salarial do jogador: "Manuel Neuer provavelmente vai sair no ano que vem. Assim, o Bayern economiza 20 milhões de euros em salário, pode dar metade disso a Olise e ainda economiza dez milhões de euros", disse Matthäus.

Em que pé estão as negociações entre Olise e o Bayern?

Uma renovação em breve com Olise teria ainda outra vantagem. "Mesmo que depois ele não cumpra o contrato, o Bayern pelo menos recebe um valor alto pela transferência. Porque, quanto mais tempo restar de contrato, maior será o valor que posso receber pela transferência. Por isso, é só renovar, acrescentar dez milhões: não é um mau negócio para o Bayern, e Olise fica feliz", disse Matthäus, que, naturalmente, sabe muito bem que a diretoria do clube de Munique já chegou a essa conclusão por conta própria.

De fato, o Bayern já queria renovar o contrato de Olise antes da Copa do Mundo. Recentemente, o clube teria voltado a intensificar seus esforços e estaria disposto a pagar cerca de 25 milhões de euros por ano, mais bônus. Até agora, porém, o francês não vê motivo para iniciar conversas sobre o contrato. Seu vínculo atual vai até 2029, e Real Madrid e Paris Saint-Germain estão interessados nele.