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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, brincou que Warren Zaire-Emery deveria dar presentes aos companheiros depois que o meio-campista disputou seu 200º jogo pelo clube na vitória por 2 a 0 sobre o Lorient, no sábado. O triunfo no Parc des Princes foi o nono consecutivo do PSG na Ligue 1 e deixou o líder seis pontos à frente na tabela.

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PSG supera Lorient, que oferece resistência

O time de Enrique conquistou mais três pontos na 12ª rodada graças aos gols de Senny Mayulu e Ousmane Dembele. Mayulu abriu o placar aos 32 minutos, antes de Dembele marcar o segundo com uma finalização colocada após o intervalo, depois de uma atuação movimentada de Mika Godts. O Lorient ameaçou reagir no fim, mas Ibrahima Balde desperdiçou um pênalti e Dembo Sylla acertou a trave, enquanto os donos da casa seguraram o resultado.

Enrique exalta marca expressiva do meio-campista

Apesar de dominar boa parte da partida, o PSG teve de trabalhar duro diante da defesa bem organizada dos visitantes e do goleiro Yvon Mvogo, que fez várias defesas difíceis.

Em entrevista à PSG TV após o apito final, Enrique elogiou tanto a resistência do Lorient quanto a marca alcançada pelo jovem meio-campista: "Não acho que o Lorient veio aqui apenas para se defender. Eles também procuraram fazer seu jogo e dificultar nossa vida. Foi uma partida muito melhor do que eu esperava. É muito difícil jogar contra um time que defende tão bem, mas acho que merecemos vencer. É muito importante para nós continuar ganhando.

"Warren? Ele deveria dar presentes ao time, não deveria? Não, falando sério, ele é um jogador incrível, um talento especial e uma pessoa maravilhosa. Estamos muito felizes por ele. Ter disputado tantos jogos na idade dele é notável. Estamos muito felizes por ele!"

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Zaire-Emery se orgulha de sua trajetória em Paris

Zaire-Emery participou bastante da partida em que alcançou a marca, exigindo defesas de Mvogo em chutes de longe nos dois tempos e criando uma chance para Dembele enquanto o PSG mantinha a pressão.

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Ao comentar a marca de 200 jogos pelo clube de sua infância, o jogador formado nas categorias de base disse ao canal oficial do clube: "Duzentos jogos pelo Paris Saint-Germain: é fantástico. Estou muito feliz e muito orgulhoso de ter disputado esses jogos como parte deste time. O Paris é o clube mais próximo do meu coração.

"Cresci aqui, passei pelas categorias de base... Vivi tudo aqui, então é um verdadeiro prazer. Jogar por este time, nesta família, é simplesmente incrível. Por isso, tento aproveitar ao máximo cada dia, dar tudo de mim e aproveitar a vida ao máximo!

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"O Lorient é sempre um adversário difícil, fora ou em casa. Eles recuam em um bloco muito compacto e sabem sair da pressão. Fizemos bem o nosso jogo, jogamos bem, pressionamos bem e, com a vitória de hoje, isso é o que mais importa."

Líder quer manter o embalo

A vantagem sobre o Paris FC deixa o PSG no controle da disputa pelo título . Enrique vai querer manter essa sequência implacável no cenário nacional à medida que o calendário se intensifica nas próximas semanas. Com Zaire-Emery em grande fase e ameaças ofensivas como Dembele e Mayulu marcando gols, o atual campeão parece bem posicionado para ampliar seu domínio na liderança.