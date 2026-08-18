Como a Bild informa, citando a emissora espanhola 101TV de Sevilha, uma delegação do Real Betis viajou para Dortmund no início da semana para forçar uma transferência do atacante português para a Espanha.

Segundo a publicação, os dirigentes do clube, liderados por Ramon Alarcon Rubiales e Alvaro Ladron, elegeram o jogador de 24 anos como "alvo número um" da janela. No entanto, eles prefeririam um empréstimo com opção de compra posterior, que se transformaria em obrigação de compra com o alcance de determinados objetivos esportivos.

Isso, porém, não corresponde em nada aos planos dos dirigentes do BVB, entre eles o diretor esportivo Ole Book e o diretor-executivo esportivo Lars Ricken. Se Fabio Silva sair, então aparentemente apenas a partir de uma oferta de 22,5 milhões de euros. Esse seria o valor que o BVB transferiu aos Wolverhampton Wanderers por Silva apenas no verão passado.

Fabio Silva convenceu no BVB apenas como reserva e flertou com saída

Esse alto investimento ainda não compensou até o momento. Silva chegou a Dortmund em circunstâncias duvidosas e ficou inicialmente fora por semanas após uma operação nos adutores aparentemente detectada apenas no âmbito dos exames médicos.

Foi só no fim de setembro e no início de outubro que ele teve seus primeiros minutos sob o comando do técnico Niko Kovac e, já no inverno, depois de apenas uma partida como titular e por causa do papel de reserva atrás de Serhou Guirassy, teria flertado com uma saída precoce de Dortmund.

No entanto, os dirigentes de Dortmund barraram isso com toda a clareza. A Sport Bild chegou a informar no início de dezembro sobre uma dura posição diante dos representantes do português de que uma saída em breve era "totalmente excluída".

Depois da virada do ano, Silva também passou a viver um momento melhor, porque Kovac, com o aumento de sua condição física, também lhe deu mais oportunidades. No entanto, Silva convenceu exclusivamente saindo do banco e como garçom, e não como titular e artilheiro que faz grande concorrência a Guirassy no centro do ataque.

Ao fim de sua temporada de estreia, Silva somou dez participações em gols (três gols e sete assistências), oito delas como substituto. Mas seu empenho, especialmente também no trabalho defensivo tão importante para Kovac, nunca pôde ser questionado.

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Em caso de saída de Fabio Silva: o BVB ainda vai buscar Tresoldi?

Diante dos reforços de peso no ataque do Dortmund nas pessoas de Kontantinos Karetsas e Giannis Konstantelias, que provavelmente serão titulares nas meias posições atrás de Guirassy, as chances de Silva no time titular caíram claramente nos últimos tempos. Além do Real Betis, a Real Sociedad também teria colocado os olhos no internacional português de uma partida.

No entanto, internamente, Silva teria deixado claro ao longo da preparação de verão que quer enfrentar a concorrência no BVB e se impor. Seu contrato em Dortmund vai até 2030. Se, no fim das contas, Silva realmente acabar saindo, o BVB teria de voltar ao mercado da bola.

Por um lado, olhando para a carga tripla de competições, seria negligente ter apenas em Guirassy um centroavante nominal no elenco. Por outro, a permanência do artilheiro guineense também está longe de estar totalmente cravada, caso de fato ainda chegue uma oferta vultosa da Arábia Saudita.

Nas últimas semanas e meses, o BVB foi ligado a uma contratação de Nicolo Tresoldi. O internacional alemão sub-21 fez, após sua transferência para o Club Brugge, a melhor temporada de sua carreira e marcou 23 gols em 58 jogos (nove assistências). Também na nova temporada na Bélgica, que já começou, ele voltou a mostrar seu faro de gol. Em três jogos oficiais até aqui, o jogador de 21 anos marcou três vezes.