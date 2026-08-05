"Nós nos sentimos um pouco obrigados com os representantes da imprensa. Mas, para que o processo de transferência não fosse colocado em risco de forma alguma e tudo transcorresse sem problemas, tivemos de tratá-lo da forma mais confidencial possível", disse o presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, à A Spor. "Na verdade, não há mais nada a dizer sobre Mohamed Salah. Ele é uma estrela mundial. Precisávamos de um jogador como ele. Acho que isso vai ser algo grandioso. Que ele traga sorte ao nosso clube."

Antes, o Trabzonspor havia divulgado nas redes sociais um vídeo que, em alusão à terra natal egípcia de Salah, mostra uma pirâmide diante do estádio no Mar Negro e trazia a frase: "Always believing".

O atacante de 34 anos já deve desembarcar em Istambul na manhã de quarta-feira, realizar exames médicos e depois assinar seu contrato até 2028. À noite, ele será então esperado para uma recepção na metrópole às margens do Mar Negro. Salah havia atuado com sucesso pelo Liverpool nos últimos nove anos, vencendo a Champions League e a Premier League. No fim de junho, ele deixou os Reds sem custos.

Mohamed Salah deve receber 17 milhões de euros líquidos no Trabzonspor

Depois de inicialmente tudo indicar uma transferência para o Besiktas, uma oferta altamente lucrativa do Trabzonspor fez Salah mudar de ideia. Supostamente, ele receberá 17 milhões de euros líquidos por ano - mais do que qualquer outro jogador na história do clube. No terceiro colocado da última temporada, há um enorme hype em torno da contratação da superestrela. Segundo relatos da imprensa, o Trabzonspor já mandou produzir 100.000 camisas com o nome de Salah e o número 11.

O Trabzonspor estreia na nova temporada em 15 de agosto, fora de casa, contra o Kasimpasa. No fim de agosto, estão previstos os playoffs por uma vaga na Europa League.