Por quase dois meses, houve silêncio em torno de Leon Goretzka. A última coisa que os torcedores alemães viram do meio-campista antes da pausa de verão foi uma cena que depois gerou muita discussão e de forma extensa: no fim de junho, o capitão da DFB, Joshua Kimmich, procurava cobradores de pênalti nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai, já que o duelo com os sul-americanos seguiu para as cobranças alternadas depois de cinco batedores. "Não, não, oito?", perguntou Kimmich ao lateral esquerdo Nathaniel Brown, "ou Leon, você?", completou. Goretzka respirou fundo uma vez e depois balançou levemente a cabeça.

No fim, nem Brown nem Goretzka precisaram bater, porque Jonathan Tah, como sexto cobrador, chutou muito por cima do gol e, com isso, a Alemanha foi eliminada de forma sensacional. Por que Tah precisou cobrar o primeiro pênalti de sua carreira, enquanto um jogador experiente, um veterano, um líder como Goretzka se esquivou e fugiu da responsabilidade? Essa pergunta ocupou torcedores e especialistas depois disso – e até uma ex-nadadora de nível mundial, que se sentiu chamada a se pronunciar sobre o tema: "Um jogador com quem estou realmente muito decepcionada do ponto de vista humano", disse Franziska van Almsick no podcast Kerners 11 — e se referia a Leon Goretzka.

Ele recebeu ainda mais críticas após a Copa do Mundo, quando supostos insiders relataram na mídia que o jogador de 31 anos havia estado isolado na seleção da DFB durante o torneio na América do Norte e havia se recolhido. Depois disso, não se ouviu mais nada do próprio Goretzka. Seu contrato com o Bayern de Munique expirou no fim de junho, e desde então o meio-campista estava ocupado com a busca por um novo clube. E essa busca chegou ao fim na semana passada: ele assinou um contrato de dois anos com o Aston Villa, com o clube tendo a opção de estender a parceria por mais uma temporada.

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Os Villans vêm de uma temporada 2025/26 extremamente bem-sucedida: na Premier League, chegaram ao quarto lugar e deixaram para trás três clubes do "Big Six" da Inglaterra: Liverpool, Chelsea e Tottenham. Mas não só isso: na Liga Europa, atropelaram o Freiburg com autoridade na final e garantiram o primeiro título internacional em 44 anos. Na verdade, uma base ideal para construir em cima disso e desenvolver o time de forma contínua — mas o Aston Villa decidiu agir de forma bem diferente.

"Todo mundo sabe que agora existe algo como uma reconstrução", disse Goretzka aos canais oficiais do clube em sua apresentação, e na verdade ainda minimizou a situação: os Villans negociaram jogadores por cerca de 360 milhões de euros e contrataram reforços por cerca de 216 milhões de euros — no total, isso representa transferências de mais de 500 milhões de euros feitas pelo clube. Uma soma que também deve fazer até os principais clubes da Bundesliga se espantarem. "Perdemos alguns jogadores fortes", disse Goretzka, provavelmente se referindo a Morgan Rogers (por 138 milhões de euros para o Chelsea), Ezri Konsa (por 60 milhões de euros para o Arsenal), Youri Tielemans (por 41 milhões de euros para o Manchester United) ou o goleiro Emiliano Martinez (por 9 milhões de euros para o Chelsea).

Por que o Aston Villa está fazendo uma grande reformulação no verão?

Os jogadores pelos quais o Aston Villa desembolsou dinheiro até aqui têm algo em comum: nenhum desses seis novos atletas tem mais de 25 anos. Por 60 milhões de euros, por exemplo, chegou o astro em ascensão suíço da Copa do Mundo Johan Manzambi, vindo do Freiburg; por 55,5 milhões, Nicolas Jackson, ex-companheiro de Goretzka no Bayern de Munique.

O rejuvenescimento do elenco era um dos objetivos com os quais o técnico vitorioso Unai Emery agora precisa lidar. O cumprimento das exigências do fair play financeiro era outro, algo que o Villa conseguiu com um superávit em transferências atualmente de 144 milhões de euros.

Por Goretzka, não foi necessária taxa de transferência — e agora o jogador de 31 anos deve ser aquele que lidera o novo jovem time pelo centro do campo. Alguém que deve trazer nova euforia e um clima de recomeço. A expectativa em torno de Goretzka é clara. "Se você precisa de um motor, confie em um alemão", comentaram os Villans nas redes sociais sobre a contratação de Goretzka. Isso significa: Goretzka deve ser o novo energizador, um impulsionador. Uma expectativa bastante otimista em relação a alguém que, por último, tanto no clube quanto na seleção, apareceu apenas em papéis secundários.

"Ele provou seu valor na Champions League e é exatamente aquilo de que o clube precisa em termos de experiência e qualidade", elogiou o ex-chefe do Villa Keith Wyness sobre o negócio por Goretzka à Football Insider.

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Depois de 325 jogos na Bundesliga, o ex-astro do Bayern será testado pela primeira vez na Premier League nesta segunda-feira: às 21h, o campeão Arsenal visita o Villa Park. Se Goretzka já pode ser considerado para começar jogando é algo que o técnico Emery terá de decidir. Será importante para o espanhol que seu novo líder assuma responsabilidade e conduza os jovens companheiros de equipe — seja como titular ou saindo do banco.

O quanto os Villans atualmente buscam urgentemente estabilidade e experiência ficou evidente no início de temporada, que deu muito errado com uma goleada de 4 a 0 sofrida diante do Brighton & Hove Albion. De uma forma ou de outra: uma nova fuga do ex-astro do Bayern também decepcionaria torcedores e especialistas na Inglaterra.