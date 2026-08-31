Por quase dois meses, ficou tudo em silêncio em torno de Leon Goretzka. A última coisa que os torcedores alemães viram do meio-campista antes da pausa de verão foi uma cena que depois gerou muita e longa discussão: no fim de junho, o capitão da DFB, Joshua Kimmich, procurava cobradores de pênalti nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai, já que a disputa por pênaltis com os sul-americanos foi para as cobranças alternadas após cinco batedores. "Não, não, oito?", perguntou Kimmich ao lateral-esquerdo Nathaniel Brown, "ou Leon, você?", acrescentou. Goretzka respirou fundo uma vez e depois balançou a cabeça bem de leve.

No fim, nem Brown nem Goretzka precisaram bater, porque Jonathan Tah, como sexto cobrador, mandou muito por cima do gol e a Alemanha acabou eliminada de forma sensacional. Por que Tah teve de bater o primeiro pênalti de sua carreira, enquanto um jogador experiente, um veterano, um líder como Goretzka se esquivou e fugiu da responsabilidade? Essa pergunta ocupou torcedores e especialistas depois disso - e até uma ex-nadadora de classe mundial, que se sentiu chamada a se manifestar sobre o tema: "Um jogador com quem eu estou realmente muito decepcionada do ponto de vista humano", disse Franziska van Almsick no podcast Kerners 11 - e se referia a Leon Goretzka.

Depois da Copa do Mundo, ele recebeu ainda mais críticas quando supostos insiders relataram na mídia que o jogador de 31 anos estava isolado no time da DFB durante o torneio na América do Norte e havia se retraído. Depois disso, não se ouviu mais nada do próprio Goretzka. Seu contrato com o Bayern de Munique havia expirado no fim de junho e, desde então, o meio-campista se dedicava à busca por um novo clube. E essa busca chegou ao fim na semana passada: ele assinou um contrato de dois anos com o Aston Villa, com o clube tendo a opção de estender a parceria por mais uma temporada.

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Os Villans vêm de uma temporada 2025/26 extremamente bem-sucedida: na Premier League, terminaram em quarto lugar e deixaram para trás três clubes do "Big Six" da Inglaterra, Liverpool, Chelsea e Tottenham. Mas isso não foi tudo: na Liga Europa, atropelaram o Freiburg com autoridade na final e garantiram o primeiro título internacional em 44 anos. Na verdade, uma base ideal para construir em cima disso e desenvolver a equipe de forma contínua - mas o Aston Villa decidiu seguir por um caminho bem diferente.

"Todo mundo sabe que agora existe algo como uma reconstrução", disse Goretzka aos veículos de mídia do clube em sua apresentação, e na verdade até minimizou a situação: os Villans venderam jogadores por cerca de 360 milhões de euros e contrataram reforços por cerca de 216 milhões de euros - o que resulta em transferências de mais de 500 milhões de euros no total feitas pelo clube. Uma quantia que provavelmente também deixaria os principais clubes da Bundesliga impressionados. "Perdemos alguns jogadores fortes", disse Goretzka, provavelmente se referindo a Morgan Rogers (por 138 milhões de euros para o Chelsea), Ezri Konsa (por 60 milhões de euros para o Arsenal), Youri Tielemans (por 41 milhões de euros para o Manchester United) ou o goleiro Emiliano Martinez (por 9 milhões de euros para o Chelsea).

Por que o Aston Villa está promovendo uma grande reformulação no verão?

Os jogadores pelos quais o Aston Villa pagou até aqui têm algo em comum: nenhum desses seis novos atletas tem mais de 25 anos. Por cerca de 60 milhões de euros, por exemplo, chegou o astro em ascensão suíço da Copa do Mundo Johan Manzambi, vindo do Freiburg; por 55,5 milhões, Nicolas Jackson, ex-companheiro de Goretzka no Bayern de Munique.

O rejuvenescimento do elenco era um dos objetivos com os quais o técnico vitorioso Unai Emery agora precisa lidar. O cumprimento das exigências do fair play financeiro era outro, algo que o Villa conseguiu com um saldo positivo em transferências atualmente de 144 milhões de euros.

Por Goretzka, não foi paga nenhuma taxa de transferência - e o jogador de 31 anos agora deve ser aquele que conduzirá no centro a nova equipe jovem. Alguém que deve gerar nova euforia e um clima de renovação. A expectativa em torno de Goretzka é clara. "Se você precisa de um motor, confie em um alemão", comentaram os Villans nas redes sociais sobre a contratação de Goretzka. Isso significa: Goretzka deve ser o novo energizer, um impulsionador. Uma expectativa bastante otimista em relação a alguém que, recentemente, tanto no clube quanto na seleção, teve apenas papéis secundários.

"Ele se provou na Champions League e é exatamente aquilo de que o clube precisa em termos de experiência e qualidade", elogiou o ex-chefe do Villa Keith Wyness o negócio por Goretzka em Football Insider.

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Depois de 325 jogos na Bundesliga, o ex-astro do Bayern será testado pela primeira vez na Premier League nesta segunda-feira: às 21h, o campeão Arsenal visita o Villa Park. Se Goretzka já estará em condições de ser opção para começar jogando é algo que o técnico Emery terá de decidir. Será importante para o espanhol que seu novo líder assuma responsabilidade e conduza os jovens companheiros de equipe - independentemente de ser titular ou entrar no decorrer da partida.

O quanto os Villans atualmente buscam estabilidade e experiência ficou claro na estreia da temporada, que terminou em uma goleada de 4 a 0 sofrida para o Brighton & Hove Albion. De uma forma ou de outra: uma nova omissão do ex-astro do Bayern também decepcionaria torcedores e especialistas na Inglaterra.