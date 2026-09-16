Uma reportagem revelou o motivo da substituição de Joan García, goleiro do Barcelona, após o primeiro tempo da partida entre o Barça e o Racing Santander, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona atropelou o seu convidado Racing Santander, com uma goleada por 7 a 2, na partida que foi realizada no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal "As" afirmou que um lance curioso obrigou Joan García a deixar a partida. Nos últimos momentos do primeiro tempo, enquanto tentava recuperar uma bola que havia saído do campo, o goleiro catalão escorregou na grama sintética molhada, o que resultou em um movimento antinatural e uma leve torção no tornozelo.

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Para evitar mais problemas, o técnico Hansi Flick decidiu mantê-lo no banco de reservas e escalar o goleiro polonês Wojciech Szczesny.

O goleiro reserva teve que trabalhar duro entre os tempos para se aquecer, em meio às fortes chuvas que caíram em Barcelona.

De início, todos os indícios apontam para algo simples, que não impedirá Joan García de estar presente no próximo sábado na partida contra o Sevilla, no estádio Sánchez Pizjuán.

Mas a confirmação oficial sairá nas próximas horas, quando García será submetido a novos exames.