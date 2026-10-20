"Ele deixou o time na mão e me decepcionou, porque contávamos com ele", disse o holandês em entrevista ao The Athletic, ao criticar a postura de CR7 nos Red Devils durante o período em que comandou a equipe.

O que mais incomodou ten Hag, que esteve à frente do clube em Manchester entre 2022 e 2024, foi a postura de Ronaldo nos treinos. "Muitas vezes eu dizia: 'Ronnie, todo mundo quer trabalhar para colocar você na posição certa, mas, se você não consegue entrar na área, não consegue marcar um gol.' Ele não era capaz disso. Não corria nem com a bola nem sem ela. O motivo era que ele não havia se preparado", ressaltou.

Palavras bastante surpreendentes. Afinal, Ronaldo sempre teve fama de trabalhar duro e, muitas vezes, fazer sessões extras mesmo após o fim dos treinos. "Todo time de ponta precisa acolher seu melhor jogador, mas o melhor jogador precisa trabalhar pela equipe. E o United não era a prioridade máxima para alguns", acrescentou ten Hag.

Cristiano Ronaldo: por que o contrato de CR7 foi rescindido?

Ronaldo deixou o Manchester United em meio a desavenças no fim de 2022, depois de ter se tornado uma estrela mundial em Old Trafford entre 2003 e 2009.

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Antes disso, o português havia perdido a condição de titular sob o comando de ten Hag, até fazer duras críticas em uma entrevista explosiva. No fim, o contrato foi rescindido antecipadamente. Pouco depois, CR7 assinou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde ainda tem contrato, válido até o verão de 2027.

The Athletic também informou que apresentou a Ronaldo as duras declarações de seu ex-treinador. No entanto, não houve resposta. Até o desentendimento, ten Hag treinou o jogador, hoje com 41 anos, por um total de quatro meses. Ao todo, Ronaldo marcou 145 gols em 346 jogos pelo tradicional clube inglês.

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Desavença com Portugal: qual punição Cristiano Ronaldo recebeu?

Ronaldo também deixou a seleção portuguesa antes do previsto, durante a última pausa para jogos de seleções, em circunstâncias igualmente pouco honrosas, depois que o técnico Jorge Jesus, na avaliação do jogador, descumpriu promessas sobre minutos em campo. Na segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou a ele uma punição bastante branda.

Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira pelo conselho disciplinar da federação, o recordista de jogos pela seleção, de 41 anos, terá de pagar apenas 255 euros por deixar a concentração antes do previsto. Além disso, Ronaldo foi suspenso por 30 dias, o que significa que já estaria disponível para os próximos jogos de Portugal pela Liga das Nações, contra a Dinamarca (14 de novembro) e no País de Gales (17 de novembro).