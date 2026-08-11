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Ele deixou o local antes da catástrofe: Yamal reage ao terremoto na Colômbia

L. Yamal
Barcelona
La Liga
Espanha
Colômbia

Mensagem de solidariedade e apoio

Lamine Yamal se prepara para retornar aos treinos do Barcelona amanhã, quarta-feira, dia 12 de agosto, após o fim de suas férias, que passou na Colômbia.

O jogador de 19 anos passou parte de seu período de descanso entre as cidades de Cartagena, as Ilhas do Rosário e a cidade de Medellín, e apareceu durante sua visita à região da Comuna 13 vestindo a camisa da seleção colombiana.

Mas, após seu retorno a Barcelona, Yamal ficou sabendo do terremoto devastador que atingiu a Colômbia na segunda-feira, cuja intensidade alcançou 7,4 graus na escala Richter.

Yamal fez questão de enviar uma mensagem de apoio pelas redes sociais aos familiares das vítimas e aos afetados pela catástrofe.

O ponta do Barcelona escreveu em um story de sua conta no Instagram: "Nossos melhores votos e orações para o povo colombiano".

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O terremoto causou grandes danos em diversas cidades, entre elas Cali, Pereira e Manizales, enquanto o número de mortos subiu para 224 pessoas, com mais de mil outras feridas até a tarde de terça-feira.

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