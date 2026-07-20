O brasileiro Rafinha está prestes a retornar aos treinos do Barcelona em preparação para a nova temporada, após se recuperar da lesão muscular sofrida durante sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

Rafinha passou por um verão difícil após sofrer uma lesão no músculo isquiotibial durante a campanha do Brasil na Copa do Mundo.

O Barcelona está realizando uma pré-temporada inicial na Inglaterra com duração de 8 dias, durante a qual disputará um amistoso contra o Birmingham City no dia 31 de julho, como parte dos preparativos para o início da temporada 2026-2027.

De acordo com reportagem do jornalista Javi Miguel, do AS, Raphinha se juntará aos treinos do time catalão no dia 27 de julho.

Ele confirmou que o jogador e seus representantes não estão pensando em sair, apesar das contínuas notícias que o ligam a uma transferência para a Liga Saudita, e estão decididos a permanecer no Barcelona.

A pré-temporada na Inglaterra poderá contar com a chegada de novos reforços ao elenco, já que o recém-contratado Karim Ademi deve iniciar a preparação com o grupo, enquanto a chegada do português João Cancelo depende da conclusão das formalidades contratuais por parte do Barcelona.

Por outro lado, a situação do holandês Frenkie de Jong continua incerta, já que ele continua passando por exames médicos devido a uma lesão no joelho, o que torna a data de seu retorno aos treinos ainda indefinida.

Rafinha sofreu uma série de lesões na última temporada que afetaram suas participações pelo Barcelona, e o jogador de 29 anos espera recuperar sua plena forma física e garantir uma vaga como titular na escalação do técnico Hans Flick na próxima temporada.

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