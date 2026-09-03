Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol, reafirmou seu forte apoio a Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), apesar das amplas críticas que este último recebeu por causa de seu polêmico projeto de comercialização de direitos ligados à Copa do Mundo.

Infantino se viu sob forte pressão após um projeto que não foi concluído, relacionado à venda de parcelas dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores do setor privado, em meio a desentendimentos crescentes com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

Mas Eto'o, ex-ídolo do Barcelona, disse em declarações ao jornal francês "L'Équipe" que enxerga nas políticas de Infantino uma verdadeira oportunidade para o futebol africano alcançar maior desenvolvimento.

Eto'o explicou: "Nós já vendemos o futebol. Quem financia o futebol? São as empresas que compram espaços de comunicação e publicidade. E quem é dono dessas empresas? A Europa também olha para seus interesses sob a pressão dos clubes".

E acrescentou: "Por que somos julgados quando também buscamos proteger nossos interesses? Hoje, o presidente Infantino dá aos africanos a chance de sonhar em desenvolver o futebol".

O presidente da Federação Camaronesa apontou o que descreveu como o papel de Infantino no desenvolvimento da infraestrutura do futebol africano, explicando: "Ele contribuiu para a melhoria do futebol africano. Você não veria esse número de sedes de federações que foram construídas".

Grandes desafios diante das federações africanas

Eto'o falou sobre o conflito existente entre Uefa e Fifa, afirmando que a realidade das federações africanas difere muito da de suas congêneres europeias.

E disse: "A Uefa é uma federação importante para a Fifa e contribui muito para o futebol, mas não deve ser considerada a única federação ou a mais importante. Esse é um debate tendencioso".

E acrescentou: "As pessoas não têm noção do tamanho dos desafios que os presidentes de federações enfrentam na África. Vocês acham que conseguimos praticar futebol sem os governos? Há federações que dependem em 95% ou até 100% do dinheiro dos Estados, que por sua vez enfrentam grandes desafios".

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"Se tivéssemos 20 milhões, teríamos Mbappé e Tchouaméni"

Eto'o destacou as grandes diferenças financeiras que afligem as federações africanas, afirmando que a falta de recursos se reflete diretamente no desenvolvimento de talentos e da infraestrutura.

E disse: "Nunca poderemos ter a mesma visão das coisas. Quando você vê algumas federações cujo orçamento não passa de 150 mil euros, como elas podem competir contra os grandes países?".

E acrescentou: "Ninguém pergunta como alguns presidentes de federações africanas conseguem organizar o futebol em seus países. E quando ocorre um êxodo de talentos, dirigem as críticas a nós".

E prosseguiu: "Se tivéssemos em Camarões um orçamento entre 20 e 40 milhões de dólares por ano, com certeza teríamos Mbappé, Tchouaméni e outros. E organizaríamos nosso futebol de forma melhor".

Vale lembrar que Mbappé e Tchouaméni têm origens camaronesas, mas a dupla optou por representar a seleção francesa.

Eto'o enfatizou que as condições vividas pelo continente africano tornam difícil comparar os presidentes de suas federações com seus congêneres na Europa, acrescentando: "Como vocês querem que eu pense da mesma forma que pensa um presidente de federação europeia?".

E explicou: "Há jovens que percorrem uma distância de 20 quilômetros apenas porque sonham em se tornar jogadores de futebol, por não haver um campo perto de suas casas. Quantos campos existem em Paris?".

Eto'o encerrou sua fala defendendo novamente as iniciativas de Infantino, dizendo: "Por que nós, africanos, deveríamos nos impedir de sonhar e de construir nossos países dessa maneira? E isso passa por iniciativas como a do presidente Infantino".