Sami Trabelsi, ex-treinador da seleção da Tunísia, lançou uma bomba retumbante sobre a dimensão das interferências de um dos dirigentes da federação local de futebol nos assuntos da Tunísia, revelando que a coisa não se limitou às escolhas de jogadores ou às decisões técnicas, mas se estendeu a detalhes dentro da concentração da seleção, chegando até a determinar quem fica nas primeiras fileiras durante a oração!

Em declarações impactantes que concedeu neste sábado à rádio tunisiana "Mosaïque", Trabelsi atribuiu às interferências dos dirigentes parte da responsabilidade pelo fracasso sofrido pela seleção da Tunísia na Copa Africana de Nações de 2025, no Marrocos, afirmando que as interferências repetidas afetaram negativamente o ambiente de trabalho dentro do time e impuseram pressões sobre a comissão técnica.

O ex-treinador relembrou detalhes do período que antecedeu o torneio continental, explicando que o clima ficou tenso após a eliminação da Tunísia na primeira fase da Copa Árabe, disputada no Catar em novembro de 2025, e que as interferências de um dos dirigentes da federação agravaram a crise, a ponto de ele ter pensado em apresentar sua renúncia e voltar à Tunísia antes do início das disputas da Copa Africana de Nações.

Trabelsi disse que as interferências não pararam nos limites da opinião sobre as escolhas técnicas, mas chegaram à tentativa de impor determinados nomes na lista da seleção, acrescentando: "Houve quem se opusesse à convocação de Naïm Sliti e quisesse me impor a convocação de um jogador do Campeonato Tunisiano; tudo isso foi feito por um dirigente da federação tunisiana de futebol, é ele quem determina tudo".

O relato de Trabelsi não parou na interferência na lista de jogadores, pois ele apontou que o mesmo dirigente interferia em outros detalhes relativos à seleção, dizendo que ele determinava até o momento em que os jogadores recebiam tratamento, chegando ao ponto de determinar as pessoas que ficavam nas primeiras fileiras durante a oração, numa referência ao que descreveu como a amplitude da influência do dirigente dentro da concentração da Tunísia.

Apesar de suas críticas duras, Trabelsi não se isentou da responsabilidade pelos resultados, pois admitiu que a seleção não apresentou o desempenho esperado e não alcançou resultados positivos durante o período em que esteve no comando, apresentando suas desculpas à torcida tunisiana por não ter atingido os objetivos que buscava alcançar.

A federação tunisiana havia demitido Trabelsi após o fracasso na Copa Africana de Nações de 2025, antes de Sabri Lamouchi assumir a missão em seu lugar, e este último deixar o cargo depois de uma única partida oficial na Copa do Mundo de 2026, em meio a críticas que atingiram a trajetória da seleção e seus resultados.

Moïne Chaâbani comanda atualmente a seleção da Tunísia, depois de ter disputado duas partidas pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, que terminaram com empates diante de Uganda e Botsuana.