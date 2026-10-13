Segundo uma reportagem da Sky, uma transferência de Schade na janela de inverno é, em princípio, possível, mas o Brentford impõe condições claras. Em janeiro, o valor pedido pelo jogador seria superior a 70 milhões de euros.

Os interessados no jogador da seleção alemã aparentemente não faltam. Segundo a Sky, vários clubes estão analisando Schade de perto no momento. No fim de setembro, surgiram notícias de uma investida do Liverpool. Arsenal, Chelsea e Tottenham seriam outros gigantes da Premier League de olho em Schade.

A possibilidade de o jogador de 24 anos, cujo contrato com o Brentford termina em 2028, se transferir já no inverno dependeria simplesmente de algum dos clubes interessados aceitar o alto valor pedido pelo Brentford. Schade, que deixou o SC Freiburg rumo à Inglaterra em 2023, começou bem a temporada atual: marcou três gols nas seis primeiras partidas da Premier League. Com o Brentford, segue invicto em 2026/27 (duas vitórias e quatro empates) e ocupa atualmente a quarta posição na tabela.

Kevin Schade foi titular da seleção alemã nas duas últimas partidas

Schade, que estreou pela seleção alemã em março de 2023, foi recentemente incluído na primeira parte da lista de convocados para os primeiros jogos da seleção sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp. Tanto no empate por 1 a 1 nos Países Baixos quanto na derrota por 1 a 0 para a Grécia, o jogador do Brentford começou como titular na ponta esquerda. Foram, respectivamente, sua sexta e sua sétima partidas pela seleção. Ele, porém, não conseguiu convencer.

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Se Schade realmente for transferido por mais de 70 milhões de euros, poderá, dependendo do valor, bater o recorde de venda do Brentford. Até agora, Bryan Mbeumo é o jogador vendido pelo maior valor na história do clube da primeira divisão inglesa. O atacante deixou o Brentford rumo ao Manchester United em 2025 por 75 milhões de euros.

O Brentford pagou ao Freiburg um total de 26 milhões de euros por Schade em 2023. Nascido em Potsdam, ele soma 120 partidas e 25 gols pelo Brentford em quase quatro anos no clube.