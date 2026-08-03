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Mikel ArtetaGetty Images
Christian Guinin

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Ele custaria mais de 150 milhões de euros: Mikel Arteta deve entrar em contato com jogador desejado pelo Arsenal

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O Arsenal aparentemente intensificou seus esforços para contratar Vinicius Junior, do Real Madrid.

Segundo uma reportagem do jornal espanhol AS, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, já fez um primeiro contato com o jogador da seleção brasileira. Em uma conversa, Arteta teria garantido a Vini Jr. que ele é o reforço dos sonhos do Arsenal e que o novo projeto dos londrinos - caso a transferência aconteça - giraria principalmente em torno dele.

Vinicius havia retornado a Madri no domingo após suas férias da Copa do Mundo e deve ter conversas nos próximos dias com o novo técnico Jose Mourinho, para explicar suas intenções.

Segundo informações, os madrilenos exigem uma decisão rápida do jogador de 26 anos, para quem restam duas opções distintas: renovar com o Real ou se transferir ainda neste verão para o Arsenal. Os Merengues querem evitar a todo custo perder o brasileiro de graça em 2027, quando seu contrato atual se encerrar.

Há cerca de um ano e meio, a dúvida sobre Vinicius renovar ou não seu contrato no Bernabéu segue no ar. Embora o ponta ainda se veja, em princípio, nos Blancos, surgiram obstáculos nas negociações em questões financeiras.

Sobre o quão intransponíveis eles são, houve repetidas vezes relatos divergentes. Segundo uma reportagem recente do The Athletic , as pretensões de clube e jogador seguem com diferenças significativas.

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Vinicius Junior deve exigir bônus por assinatura no Real Madrid

Desde a primavera de 2025, o estafe de Vinicius estaria insistindo em um pacote total que lhe renderia quase 30 milhões de euros por ano. Isso também incluiria um bônus por assinatura - segundo o The Athletic , o ponto central da questão, já que o Real aparentemente não quer aceitar isso de forma alguma.

É aí que o Arsenal entra na história. Segundo o The Athletic , os Gunners vêm usando há meses a situação indefinida de Vinicius para traçar, nos bastidores, as condições de um possível megaacordo. Recentemente, a mídia inglesa então informou em uníssono que o Arsenal planeja uma oferta recorde por Vinicius e quer fazer do driblador o jogador mais bem pago da história do clube.

Ainda assim, o brasileiro não deve sair barato. Apesar de um contrato válido "apenas" até o próximo verão, o Real Madrid deve pedir nada menos que 150 milhões de euros de taxa de transferência caso Vinicius decida não renovar seu vínculo.

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