Mas quem é, afinal, esse inglês de 43 anos? Na entrevista coletiva da manhã de sábado, perguntaram a Danks se ele sente muita pressão por estar agora bem mais sob os holofotes do que de costume. "Se você encara isso como pressão, é claro que pode virar pressão. Mas, para nós da comissão técnica, trata-se simplesmente de manter nossos procedimentos. De seguir trabalhando do jeito que trabalhamos, afinal, já fazemos isso juntos há muito tempo", respondeu Danks, com a mesma calma, tranquilidade e segurança que seu chefe costuma demonstrar.

Kompany não poderá estar em Freiburg, depois de ter desmaiado no centro de treinamento na sexta-feira e, desde então, estar sendo submetido a exames em um hospital de Munique. O estado de saúde do belga é estável, informou o diretor esportivo Max Eberl no sábado, trazendo ao menos algum alívio. Ainda assim, ele falou em semanas ao tratar de quando Kompany poderá voltar.

Do ponto de vista estritamente esportivo, porém, não há preocupação alguma no Bayern. Eberl e os demais dirigentes sabem o quanto Kompany e sua comissão técnica trabalham em sintonia e o papel fundamental que Danks exerce nela. Entre outras coisas, ele é responsável por exercícios em formato de jogo e pelas jogadas de bola parada, além de ter participação importante nas orientações durante os treinos. Danks também é muito querido pelo elenco por seu jeito tranquilo, confiável e agradável.

Aaron Danks incorpora no Bayern "o espírito de Vinnie"

"Temos uma comissão técnica fantástica. Vinnie é quem a lidera, mas o sucesso é fruto do trabalho em equipe. Não pensamos em mudar nada. Todos eles carregam o espírito de Vinnie, e é assim que vamos enfrentar as próximas semanas", destacou Eberl. Além disso, Danks já teve uma experiência espetacular como substituto de Kompany à frente da equipe.

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Foi no fim de abril que o inglês assumiu o comando pela primeira vez, em uma ocasião ainda mais importante do que a da tarde de domingo em Freiburg. Suspenso por cartões amarelos, Kompany teve de acompanhar da tribuna o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, e Danks o substituiu. À beira do campo na capital francesa, ele presenciou, como se sabe, uma das partidas mais espetaculares da história da Champions League, quando o Bayern perdeu por 5 a 4 para o PSG.

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Danks recebeu muitos elogios depois de sua atuação em um palco tão grandioso. Ele tem uma trajetória muito interessante: começou a trabalhar como treinador aos 15 anos e já tinha objetivos claros naquela época. Chegou a abandonar a escola para percorrer sua cidade natal, Birmingham, "com um saco de bolas, coletes e uma passagem de ônibus", dando treinos em escolas e acampamentos de férias.

Aaron Danks também se destacou na federação inglesa de futebol

Algum tempo depois, tornou-se treinador das categorias de base do Birmingham City. Aos 22 anos, foi para a academia do West Bromwich Albion, onde permaneceu por onze anos. Danks também ganhou reconhecimento na federação inglesa de futebol: tornou-se treinador responsável pelo trabalho de posse de bola nas seleções de base da Inglaterra e, nessa função, participou da conquista do título mundial sub-20 dos Three Lions em 2017.

Na seleção inglesa sub-21, trabalhou por um período com Jamal Musiala, que reencontrou no Bayern. Seu trabalho na federação inglesa também impressionou Kompany, que certa vez o chamou de "um dos treinadores mais talentosos da Inglaterra". No verão de 2021, Kompany fez de Danks seu auxiliar técnico no RSC Anderlecht, mas ele ficou apenas dois meses antes de sair. Não quis deixar passar a oportunidade de ser auxiliar técnico do Aston Villa em Birmingham, sua cidade natal.

Aaron Danks às vezes leva o filho aos treinos do Bayern

Danks permaneceu no Aston Villa até outubro de 2022 e, depois de mais um ano e meio como auxiliar no FC Middlesbrough, voltou a trabalhar com Kompany no verão de 2024. Desde então, ele se sente tão à vontade no centro de treinamento da Säbener Straße quanto seu chefe e, às vezes, até leva o filho Coby aos treinos.

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Foi o que aconteceu novamente durante a semana, quando o garoto de 16 anos assistiu ao treino na véspera do grande jogo contra o Arsenal (2 a 2) e também deu uma ajuda. "Minha família ainda mora na Inglaterra, então fico sozinho aqui em Munique. Nas férias escolares, eles vêm para cá e passo um tempo com eles. E gostamos de convidar Coby para ficar à beira do campo e assistir ao treino", explicou Danks ao Bild. "Ele ajuda os roupeiros, prepara o equipamento para nós e recolhe as bolas. É uma pequena alegria para ele e também para mim, como pai que trabalha no exterior."

Aaron Danks mantém contato com Vincent Kompany antes do jogo do Bayern em Freiburg?

Danks representa o forte espírito de família que há muito caracteriza o Bayern, especialmente sob o comando de Kompany. Ele tem até a honra de ser o guardião da cacatua que o clube levou de um restaurante sofisticado de Munique durante as comemorações do título de 2025 e que, desde então, está presente em todas as festas por conquistas.

Se já mostrou seu lado festeiro com a cacatua nos braços, Danks também impressionou pela segurança nas ocasiões em que substituiu Kompany. A maneira responsável como lida com a difícil situação atual reforça essa impressão. Danks contou que "conversou brevemente" com Kompany na noite de sexta-feira. Mas deixou claro que não falaram de futebol nem da preparação para o jogo em Freiburg. "Foi exclusivamente para saber como ele está de saúde. Tudo o que diz respeito ao futebol está agora em nossas mãos, e estamos trabalhando em equipe para continuar fazendo o clube avançar", afirmou o substituto de Kompany, deixando claro que quer poupar seu chefe dessas preocupações.