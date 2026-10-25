Mas quem é, afinal, esse inglês de 43 anos? Na entrevista coletiva da manhã de sábado, Danks foi questionado se sente muita pressão por estar agora bem mais sob os holofotes do que de costume. "Se você encarar isso como pressão, é claro que pode se tornar uma pressão. Mas, para nós da comissão técnica, trata-se simplesmente de manter nossos processos, a maneira como trabalhamos. Afinal, já fazemos isso juntos há bastante tempo", respondeu Danks, com a mesma calma, serenidade e segurança que seu chefe sempre demonstra.

Kompany não poderá estar em Freiburg, depois de ter desmaiado no centro de treinamento na sexta-feira e, desde então, estar sendo submetido a exames em um hospital de Munique. O estado do belga é estável, o que permitiu ao diretor esportivo Max Eberl dar notícias ao menos um pouco tranquilizadoras no sábado. Ainda assim, ao falar sobre quando Kompany poderá voltar, ele mencionou um prazo de semanas.

"O retorno que recebemos é muito positivo. Ele está estável, se sente bem e melhora um pouco a cada dia. Os exames continuam, mas os sinais são bons", disse Danks à DAZN pouco antes do jogo contra o Freiburg, mostrando otimismo quanto à recuperação de Kompany.

Do ponto de vista estritamente esportivo, porém, o Bayern não tem nenhuma preocupação com a mudança no banco de reservas. Eberl e os demais dirigentes sabem como é estreita a ligação entre Kompany e sua comissão técnica, na qual Danks desempenha um papel central. Entre outras funções, ele é responsável por exercícios em formato de jogo e por situações de bola parada, além de ter frequentemente uma participação importante na orientação dos treinos. Danks também é muito querido pelo elenco por seu jeito calmo, confiável e agradável.

Aaron Danks incorpora "o espírito de Vinnie" no Bayern de Munique

"Temos uma comissão técnica fantástica. Vinnie é quem a lidera, mas o sucesso se baseia no trabalho da equipe. Não pensamos em mudar nada. Todos eles têm o espírito de Vinnie dentro de si, e é assim que vamos encarar as próximas semanas", ressaltou Eberl. Danks, aliás, já acumulou uma experiência espetacular ao assumir o protagonismo como substituto de Kompany.

Foi no fim de abril que o inglês assumiu pela primeira vez o papel de treinador principal, em uma ocasião ainda mais importante do que a tarde de domingo na região de Breisgau. Suspenso por cartões amarelos, Kompany teve de acompanhar da tribuna o jogo de ida da semifinal da Champions League contra o Paris Saint-Germain, e Danks o substituiu. À beira do campo na capital francesa, ele presenciou, como se sabe, uma das partidas mais espetaculares da história da Champions League, quando o Bayern perdeu para o PSG por 5 a 4.

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Danks recebeu muitos elogios por sua atuação naquele grande palco. Ele tem uma trajetória bastante interessante: começou a trabalhar como treinador aos 15 anos e já tinha objetivos claros naquela época. Chegou até a abandonar o ensino médio para percorrer Birmingham, sua cidade natal, "com um saco de bolas, coletes e uma passagem de ônibus", comandando treinos em escolas e acampamentos de férias.

Aaron Danks também construiu seu nome na federação inglesa de futebol

Algum tempo depois, tornou-se treinador das categorias de base do Birmingham City. Aos 22 anos, foi para a academia do West Bromwich Albion, onde permaneceu por 11 anos. Danks também construiu seu nome na federação inglesa de futebol. Ele se tornou treinador responsável pela posse de bola das seleções de base da Inglaterra e, nessa função, participou da conquista do título mundial sub-20 pelos Three Lions em 2017.

Na seleção sub-21 da Inglaterra, trabalhou por um período com Jamal Musiala, com quem voltou a se encontrar no Bayern. O trabalho de Danks na federação inglesa também causou, ao que tudo indica, uma forte impressão em Kompany, que certa vez o chamou de "um dos treinadores mais talentosos da Inglaterra". No verão de 2021, Kompany o contratou como auxiliar no RSC Anderlecht, mas Danks ficou apenas dois meses antes de sair. Ele não quis deixar passar a oportunidade de ser auxiliar no Aston Villa, em sua cidade natal, Birmingham.

Aaron Danks às vezes leva o filho aos treinos do Bayern de Munique

Danks permaneceu no Villa até outubro de 2022 e, após mais um ano e meio como auxiliar no Middlesbrough, voltou a trabalhar com Kompany no verão de 2024. Desde então, sente-se tão à vontade na Säbener Straße quanto seu chefe e, às vezes, leva até seu filho Coby aos treinos.

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Foi o que aconteceu novamente durante a semana, quando o jovem de 16 anos acompanhou o treino na véspera do grande confronto contra o Arsenal (2 a 2) e também ajudou. "Minha família ainda mora na Inglaterra, então fico sozinho aqui em Munique. Nas férias escolares, eles vêm para cá e passo um pouco de tempo com eles. Aí gostamos de convidar Coby para ficar à beira do campo e assistir ao treino", explicou Danks ao Bild. "Ele ajuda os roupeiros, arruma os equipamentos para nós e recolhe as bolas. É uma pequena alegria para ele e também para mim, como pai que trabalha no exterior."

Aaron Danks mantém contato com Vincent Kompany antes do jogo do Bayern em Freiburg?

Danks representa o forte espírito familiar que sempre caracterizou o Bayern, especialmente sob o comando de Kompany. Ele tem até a honra de ser o guardião da cacatua que o FCB levou de um restaurante de luxo de Munique durante as comemorações do título de 2025 e que, desde então, marca presença em todas as festas por conquistas do clube.

Se já mostrou seu lado festeiro com a cacatua nos braços, Danks impressionou pela segurança nas ocasiões em que substituiu Kompany. A maneira responsável como lida com a difícil situação atual segue a mesma linha. Danks revelou que "conversou brevemente" com Kompany na noite de sexta-feira. Mas deixou claro que não falaram de futebol nem da preparação para o jogo em Freiburg. "A conversa foi exclusivamente para saber como ele está de saúde. Tudo o que diz respeito ao futebol está agora em nossas mãos, e estamos trabalhando como equipe para continuar fazendo o clube avançar", afirmou o substituto de Kompany, deixando seu chefe livre para se concentrar na recuperação.