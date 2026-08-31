Como Sky noticia, o Borussia Dortmund está atualmente focado прежде de tudo em Ethan Nwaneri. O diretor executivo de esportes Lars Ricken e o diretor esportivo Ole Book, que não viajaram com a delegação para o jogo da Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg, da Oberliga, nesta terça-feira, analisam, segundo a reportagem, até que ponto um empréstimo do jogador ofensivo do Arsenal seria possível.

Boa notícia para o BVB: o clube já havia tentado contratar Nwaneri no ano passado. Na época, o Borussia queria encaminhar uma contratação em definitivo, e Nwaneri, segundo a Sky, também gostaria de ter se transferido para Dortmund. No entanto, o clube da Bundesliga e os londrinos não chegaram a um acordo nas negociações pela transferência.

As conversas com Nwaneri agora podem ser mais fáceis, já que em 2025 já houve contato. O BVB também teria outras opções na lista, mas Jadon Sancho, segundo a Sky, não tem papel de destaque. Uma nova volta do ex-jogador do Dortmund, que segue sem novo clube após o fim de seu contrato com o Manchester United, passou a ser rapidamente especulada depois do choque com Konstantelias.

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Nwaneri seria um tipo de jogador semelhante ao grego, que o vice-campeão alemão contratou há pouco tempo por 26 milhões de euros junto ao PAOK Saloniki. Em suas duas primeiras partidas oficiais pelo BVB, contra o Bayern de Munique (Supercopa, 1 a 2) e o Hamburgo (Bundesliga, 2 a 0), Konstantelias encantou de imediato, mas contra o HSV sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e, por isso, ficará fora por vários meses. O tempo para reagir mais uma vez no mercado da bolaé curto, afinal a janela de transferências de verão na Alemanha fecha na terça-feira (1º de setembro), às 20h.

O BVB vai contratar Ethan Nwaneri, do Arsenal?

Enquanto isso, no caso de Nwaneri, pode se tornar um problema o fato de que o Arsenal, ao que tudo indica, prefere vender o jogador de 19 anos a emprestá-lo novamente. No segundo semestre da temporada passada, Nwaneri jogou por empréstimo no Olympique de Marselha e, em 11 partidas pelos franceses, somou dois gols e uma assistência. No geral, porém, o empréstimo foi mais decepcionante, e nas semanas finais da última temporada Nwaneri quase não jogou mais em Marselha.

Nascido em Londres, Nwaneri já foi considerado uma joia no Arsenal e estreou na Premier League em setembro de 2022, aos 15 anos. No entanto, o meia da seleção inglesa sub-21 ainda não conseguiu sua afirmação definitiva nos Gunners, embora tenha demonstrado repetidamente seu imenso potencial. Ao todo, Nwaneri disputou até aqui 51 partidas oficiais pelo Arsenal, com quem tem contrato até 2030, e marcou dez gols.