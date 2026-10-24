“Ele chutava como se estivesse jogando rúgbi!”: Unai Emery brinca com a evolução de Nicolas Jackson após vitória do Aston Villa sobre o Manchester City

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Unai Emery não escondeu a satisfação depois que o Aston Villa teve uma atuação dominante e interrompeu o início perfeito do Manchester City na Premier League. O técnico do Villa fez elogios especiais a Nicolas Jackson, cujos dois gols marcados com precisão fizeram a diferença em uma tarde de muita emoção na região de Midlands.

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Jackson reencontra a pontaria contra o Manchester City

Jackson foi o grande destaque no Villa Park, onde o Aston Villa conquistou uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City e encerrou a sequência de sete vitórias consecutivas dos visitantes no campeonato. O atacante senegalês mostrou uma tranquilidade que talvez lhe tivesse faltado no início de sua passagem pelo clube. Sua precisão nas finalizações surpreendeu até o técnico, diante da rapidez com que evoluiu na frente do gol. Depois de abrir o placar com um chute forte no alto da rede, ele garantiu os três pontos no segundo tempo com uma finalização inteligente de primeira, sem chances para Gianluigi Donnarumma.

Após o apito final, Emery destacou a evolução física e técnica de Jackson desde sua chegada do Chelsea no verão, período em que marcou sete gols em 11 partidas por todas as competições. Emery afirmou: “A forma como ele trabalhou, defendeu e disputou bolas... Uau. Ele tem força para atacar os espaços e vencer disputas. O desafio dele tem sido, quando aparece uma chance de marcar, colocar a bola no canto do gol.”

Em seguida, o técnico fez uma comparação bem-humorada com as finalizações anteriores de Jackson, sugerindo que o atacante costumava chutar alto demais quando tinha oportunidades dentro da área. Emery brincou: “No começo da temporada, ele chutava tanto para o alto que parecia estar jogando rúgbi. Então ele também está evoluindo. Está cumprindo suas tarefas.”

Em busca de regularidade no Villa Park

A vitória sobre a equipe de Enzo Maresca teve um sabor especial para Emery, pois ocorreu no quarto aniversário de sua chegada ao clube. O resultado foi a quinta vitória do Villa nos últimos sete confrontos com o Manchester City e a quarta consecutiva sobre o clube no Villa Park.

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Emery comentou a preparação tática para o jogo: “Planejamos esta partida tentando manter a mesma regularidade e o mesmo nível de exigência. A forma como respondemos com alguns jogadores descansados, que não atuaram na quarta-feira. Era um jogo para eles, como Boubacar Kamara e Matty Cash. É esse o nível que queremos continuar alcançando com o alto grau de exigência que impomos. Hoje foi um bom teste. Estávamos muito motivados, e eu estava muito empolgado para enfrentá-los.”

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Na perseguição à elite, apesar do início ruim

Embora o resultado contra o Manchester City seja uma demonstração de ambição, Emery não se ilude quanto à campanha de sua equipe no campeonato. O triunfo de hoje foi a primeira vitória do Aston Villa em casa nesta temporada da Premier League e levou o time à sexta posição, com 11 pontos. A recuperação no cenário nacional se soma à campanha perfeita na Champions League, na qual o clube ocupa o segundo lugar na fase de liga, com nove pontos em nove possíveis, atrás apenas do atual campeão Paris Saint-Germain.

Ao falar sobre a trajetória da equipe, o ex-técnico do Arsenal foi sincero quanto à situação atual. “Estamos evoluindo, mas estamos abaixo do que esperávamos no início da temporada porque começamos muito mal”, explicou Emery. “Agora estamos progredindo. Analisamos o jogo contra o Forest, e nossa atuação foi muito ruim. Melhoramos muitas coisas contra o Brentford em casa, fomos melhores, mas não o suficiente. Hoje, tudo aquilo em que vínhamos trabalhando para melhorar e elevar nosso padrão representou um passo à frente.”

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O padrão para a era da Champions League

O técnico do Villa encerrou reafirmando sua visão de longo prazo para o clube, que enfrenta um calendário intenso em várias competições. “Na Champions League, estamos atuando muito bem. No campeonato, estamos evoluindo, mas ainda abaixo das nossas expectativas. O objetivo é competir com essas equipes, Manchester City e Arsenal”, disse.