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Ele chorou por ele... Uma lembrança sombria assombra Messi no campo da final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Espanha
Argentina
EUA

Qual é a história?

Lionel Messi se prepara para disputar a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha no domingo, no MetLife Stadium, em Nova York — o mesmo estádio que testemunhou seu colapso e o anúncio de sua aposentadoria da seleção há 10 anos, após sua terceira derrota consecutiva na final da Copa América Centenária de 2016.

Naquela noite fatídica, o estádio americano testemunhou um dos momentos mais difíceis da carreira do astro argentino, quando o título foi decidido nos pênaltis a favor do Chile. Messi sentiu a amargura da derrota e, logo após o término da partida, anunciou sua aposentadoria da seleção, completamente abatido, ciente de que não teria o mesmo sucesso com a Argentina que tinha com o Barcelona.

Mas o destino concedeu a Messi uma segunda chance alguns meses depois, quando ele reconsiderou sua decisão e voltou à seleção nacional, dando início a uma jornada de glória eterna que comprovou a acertada escolha: dois títulos da Copa América, a final da Copa do Mundo de 2022 e a própria Copa do Mundo, além de chegar à final na edição atual — uma reviravolta radical que mostra que a vida sempre oferece oportunidades para quem as busca.

E Messi volta agora ao campo onde sofreu e chorou muito, com uma roupagem totalmente diferente: feliz com a seleção nacional e cercado por seus amigos De Paul, Paredes e Lisandro, contando com o apoio e o respaldo total do técnico Lionel Scaloni, a chave dessa incrível transformação que viveu com a seleção de seu país.

E o ponto de virada definitivo acontecerá em Nova York, contra a Espanha, time que ele conhece muito bem desde seus anos no Barcelona, onde já se passaram 10 anos desde aquele dia fatídico em que ele desmoronou como nunca antes.

Copa do Mundo
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