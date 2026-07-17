Ele chorou por ele... Uma lembrança sombria assombra Messi no campo da final da Copa do Mundo

Lionel Messi se prepara para disputar a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha no domingo, no MetLife Stadium, em Nova York — o mesmo estádio que testemunhou seu colapso e o anúncio de sua aposentadoria da seleção há 10 anos, após sua terceira derrota consecutiva na final da Copa América Centenária de 2016.

Naquela noite fatídica, o estádio americano testemunhou um dos momentos mais difíceis da carreira do astro argentino, quando o título foi decidido nos pênaltis a favor do Chile. Messi sentiu a amargura da derrota e, logo após o término da partida, anunciou sua aposentadoria da seleção, completamente abatido, ciente de que não teria o mesmo sucesso com a Argentina que tinha com o Barcelona.

Mas o destino concedeu a Messi uma segunda chance alguns meses depois, quando ele reconsiderou sua decisão e voltou à seleção nacional, dando início a uma jornada de glória eterna que comprovou a acertada escolha: dois títulos da Copa América, a final da Copa do Mundo de 2022 e a própria Copa do Mundo, além de chegar à final na edição atual — uma reviravolta radical que mostra que a vida sempre oferece oportunidades para quem as busca.

E Messi volta agora ao campo onde sofreu e chorou muito, com uma roupagem totalmente diferente: feliz com a seleção nacional e cercado por seus amigos De Paul, Paredes e Lisandro, contando com o apoio e o respaldo total do técnico Lionel Scaloni, a chave dessa incrível transformação que viveu com a seleção de seu país.

E o ponto de virada definitivo acontecerá em Nova York, contra a Espanha, time que ele conhece muito bem desde seus anos no Barcelona, onde já se passaram 10 anos desde aquele dia fatídico em que ele desmoronou como nunca antes.