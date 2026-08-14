A classificação perdida para a Liga dos Campeões na última rodada da temporada passada obriga os dirigentes dos Rossoneri a agir. Segundo informações da emissora, houve uma reunião de crise da qual participaram o proprietário Gerry Cardinale, o técnico Rzben Amorim, além de outros responsáveis pelas decisões no clube. No encontro, a diretoria definiu candidatos concretos à saída para reestruturar drasticamente o elenco antes da próxima temporada.

No topo da lista de vendas está um nome de peso: Christopher Nkunku. O jogador de ataque de 28 anos, que já foi artilheiro da Bundesliga pelo RB Leipzig e também esteve frequentemente na mira do Bayern de Munique, havia se transferido para San Siro apenas no ano passado, vindo do Chelsea, por uma taxa de 37 milhões de euros.

Apesar de dois gols nas três partidas finais da temporada passada, o francês já não tem perspectiva no sistema do novo treinador milanês. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, Amorim já comunicou ao atacante em uma conversa pessoal que planeja sem ele.

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Quem mais está na lista de dispensas do Milan?

David Odogu também está prestes a uma despedida temporária da capital da moda. Para o zagueiro de 20 anos e jogador das seleções de base da DFB, busca-se atualmente um clube adequado para empréstimo, a fim de garantir a ele minutos em um nível mais alto. Da Bundesliga, entre outros, o Mainz 05 demonstra interesse concreto na contratação da joia defensiva.

Além de Nkunku e Odogu, a reformulação planejada também afeta outros nomes importantes do elenco. Os defensores Filippo Terracciano, Fikayo Tomori e Pervis Estupiban receberam sinal verde para uma transferência, assim como o volante de 27 anos Youssouf Fofana.

O centroavante Santiago Gimenez também já não faz parte dos planos futuros do tradicional clube italiano e pode, a partir de agora, procurar um novo clube.