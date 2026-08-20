Ele chegou apenas no verão passado: Manchester City anuncia a segunda venda mais cara da história do clube

A taxa de transferência especulada é de 61 milhões de euros. Com isso, Reijnders é a segunda venda mais cara da história do Manchester City, atrás de Julian Alvarez, que se transferiu para o Atlético de Madrid em 2024 por 75 milhões.

Reijnders havia chegado ao City apenas em 2025, vindo do Milan, por 55 milhões de euros. Depois de um primeiro turno razoável, o meio-campista holandês de 28 anos foi, na reta final da temporada, na maioria das vezes apenas reserva. No total, Reijnders disputou 50 partidas oficiais pelo City, com sete gols e oito assistências.

"Foi um privilégio incrível jogar pelo Manchester City. Aproveitei cada minuto do meu tempo aqui. Desde o momento em que cheguei, todos no clube, jogadores, treinadores e funcionários, me receberam tão calorosamente e me fizeram sentir parte da família Manchester City", disse Reijnders em sua despedida. "Vou deixar o clube, mas o Manchester City sempre terá um lugar especial no meu coração."

Em seu novo clube, o Al-Qadsiah, Reijnders supostamente passará a receber 20 milhões de euros por ano. Seu contrato vai até 2030, portanto um ganho total de 80 milhões é possível. No Al-Qadsiah, ele encontrará, entre outros, Mateo Retegui, Julian Weigl e Koen Casteels. O técnico de seu novo clube é Brendan Rodgers.

Manchester City promove grande reformulação

O ex-clube de Reijnders promove neste verão uma grande reformulação em meio à troca no comando técnico de Pep Guardiola para Enzo Maresca. Antes de Reijnders, os veteranos Rodri, Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva e John Stones já haviam saído. Omar Marmoush e Savinho também vêm sendo ligados a transferências para o Tottenham Hotspur.

Pelo menos em quantidade, o City tem sido até aqui mais contido no mercado de contratações. Tirando a contratação de peso de Elliot Anderson (135 milhões junto ao Nottingham Forest), chegaram apenas os dois pontas-esquerdas talentosos Mathys Detourbet e Jeremy Monga, além dos goleiros reservas Geronimo Rilli e Pierce Charles.