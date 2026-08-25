Ele chegou a Riade? Reviravolta decisiva nas negociações entre Al-Hilal e Arsenal por Martinelli

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, se aproximou da contratação do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

O site "Foot Mercato" afirmou: "De acordo com nossas informações, o clube saudita chegou a um acordo com o Arsenal pela transferência de Gabriel Martinelli".

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E completou: "Assim, o brasileiro reforçará o ataque do Al-Hilal, que já conta com Crysencio Summerville, vindo do West Ham, além da possível contratação do atacante do Aston Villa, Ollie Watkins".

Por sua vez, Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse por meio de sua conta no "X": "O Al-Hilal segue com as conversas avançadas por Gabriel Martinelli, com a esperança de concluir o negócio em breve; porém ele não viajará para Riad hoje".

E concluiu: "Relatos sobre a viagem de Martinelli à Arábia Saudita foram descritos como falsos por fontes do clube, mas as negociações continuam com o entorno do jogador. O Al-Hilal está confiante".

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