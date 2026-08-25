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Ele chegou a Riade? Reviravolta decisiva nas negociações entre Al-Hilal e Arsenal por Martinelli

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Forte apoio para a equipe saudita

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, se aproximou da contratação do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.  

O site "Foot Mercato" afirmou: "De acordo com nossas informações, o clube saudita chegou a um acordo com o Arsenal pela transferência de Gabriel Martinelli".  

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E completou: "Assim, o brasileiro reforçará o ataque do Al-Hilal, que já conta com Crysencio Summerville, vindo do West Ham, além da possível contratação do atacante do Aston Villa, Ollie Watkins".

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Por sua vez, Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse por meio de sua conta no "X": "O Al-Hilal segue com as conversas avançadas por Gabriel Martinelli, com a esperança de concluir o negócio em breve; porém ele não viajará para Riad hoje".

E concluiu: "Relatos sobre a viagem de Martinelli à Arábia Saudita foram descritos como falsos por fontes do clube, mas as negociações continuam com o entorno do jogador. O Al-Hilal está confiante".

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