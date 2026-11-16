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Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, foi obrigado a deixar o campo no intervalo da partida entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, depois que a comissão técnica da seleção espanhola decidiu substituí-lo.

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O técnico Luis de la Fuente explicou, durante a coletiva de imprensa, que o zagueiro catalão não conseguiu seguir em campo devido a problemas na região da coxa.

E, embora a Federação Espanhola de Futebol tenha confirmado que as dores sentidas por Cubarsí não parecem graves, o treinador e o jogador não quiseram correr riscos.

O jornal Sport noticiou que os indícios iniciais sobre o quadro de Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, parecem bastante positivos.

Cubarsí deve se dirigir, nesta segunda-feira, à cidade esportiva Joan Gamper, onde passará por uma avaliação do departamento médico do Barcelona.

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E, caso seja necessário, será submetido a exames médicos para determinar se sofreu uma lesão e, nesse caso, saber qual a sua gravidade.

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O mesmo se aplica a Frenkie de Jong, de acordo com o que explicou o próprio jornal Sport. Xavi Hernández dispensou o jogador holandês da convocação, depois de ficar constatado que ele não estava em condições de disputar a partida de sua seleção contra a Alemanha na noite de hoje.

Espera-se que o jogador holandês chegue, nesta segunda-feira, às instalações do Barcelona, para se submeter aos mesmos procedimentos médicos pelos quais passará Cubarsí.

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O quadro do jogador holandês talvez envolva algumas incertezas adicionais, embora Xavi tenha enviado uma mensagem de tranquilidade à torcida do Barcelona, ao afirmar: "É uma lesão leve".

Ainda é cedo demais para saber se Cubarsí e Frenkie de Jong estarão à disposição do técnico Hansi Flick no confronto contra o Villarreal.

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Hansi Flick e os membros de sua comissão técnica vão acompanhar de perto a situação dos jogadores ao longo do dia.

Após recuperar os serviços de Eric García, e com a proximidade do retorno de Jules Koundé e Dani Olmo, além de Rodri, que segue avançando em seu programa de recuperação em meio a indícios positivos, o Barcelona espera que De Jong e Cubarsí não sofram nenhum problema físico grave e que, assim, não sejam obrigados a desfalcar qualquer partida.