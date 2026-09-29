Nathaniel Brown disputou contra a Grécia apenas sua décima partida pela seleção. Ainda assim, o lateral-esquerdo de 23 anos do Bayern de Munique já era um dos mais experientes da equipe titular da Alemanha. Apenas Jonathan Tah e Joshua Kimmich têm claramente mais jogos, enquanto Karim Adeyemi e Felix Nmecha aparecem pouco à frente de Brown no ranking.

O técnico da seleção, Jürgen Klopp, deve ter quebrado a cabeça com muitas posições antes de sua primeira convocação. Mas o lado esquerdo da defesa parecia estar bem servido a curto e longo prazo graças a Brown. Como era esperado, Klopp o escalou como titular em seus dois primeiros jogos à frente da seleção, na Holanda e contra a Grécia. O problema: Brown teve um desempenho decepcionante no geral. Exatamente como vinha acontecendo recentemente no Bayern de Munique, onde perdeu terreno na disputa com Alphonso Davies.

Nos dois jogos pela seleção, Brown até conseguiu mostrar algum impacto no apoio ao ataque. Em sua melhor jogada, ele criou a grande chance espetacularmente desperdiçada por Karim Adeyemi no empate por 1 a 1 contra a Holanda. No geral, porém, faltou poder de definição a Brown. Na desanimadora derrota por 1 a 0 para a Grécia, por exemplo, apenas um de seus oito cruzamentos encontrou o destino certo.

O mais preocupante, porém, foi sobretudo seu comportamento defensivo insuficiente. Brown teve grandes problemas com seus velozes adversários Crysencio Summerville e Konstantinos Karetsas, e repetidamente surgiram espaços às suas costas. No gol de empate sofrido no fim contra a Holanda, Brown também perdeu o duelo direto com o autor do gol, Cody Gakpo.

Seleção alemã: agora é a vez de Raum e Mittelstädt se mostrarem

Como a maioria dos jogadores do primeiro grupo, Brown também deixou a seleção na segunda-feira. Agora ele precisa se preocupar com sua vaga entre os titulares? Nos outros dois jogos da seleção, contra a Sérvia na quinta-feira e na Grécia no domingo, David Raum e Maximilian Mittelstädt terão a chance de se mostrar.

Os dois travaram nos últimos anos um duelo permanente pela vaga na lateral esquerda, até que Brown estreou em outubro de 2025 e se firmou como titular na primavera. Na Copa do Mundo, Brown era nome certo e se transformou em um dos poucos destaques de uma fraca equipe alemã. A recompensa: uma transferência de 50 milhões de euros do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique, onde no verão ele se viu imediatamente em uma posição muito promissora.

Seu rival Alphonso Davies, por sua vez, vinha de meses difíceis naquele momento. Recém-recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado, o jogador de 25 anos sofreu uma ruptura de feixe muscular na reta final da temporada anterior. Na tão aguardada Copa do Mundo em casa, Davies acabou atuando por apenas 16 minutos pelo Canadá. Mais uma vez com problemas físicos, ele voltou a Munique, inicialmente treinou de forma individual e, somando todos os amistosos, esteve em campo por apenas 66 minutos.

Enquanto isso, o recém-contratado Brown entrou em evidência com boas atuações e também provou sua versatilidade. Devido à falta de opções no setor ofensivo, Brown começou jogando como meia central na vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund na Supercopa e marcou o importante gol da vantagem. O próprio Brown se mostrou surpreso com seu posicionamento incomum: "Principalmente nos primeiros jogos, eu realmente achei que seria usado na lateral esquerda."

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Bayern de Munique: Alphonso Davies é um dos vencedores do início de temporada

Essa decisão do técnico Vincent Kompany causou estranheza não apenas em Brown, mas também em Klopp. "Aí finalmente temos um lateral-esquerdo e eles o colocam como meia central", reclamou Klopp durante o duelo com o VfB Stuttgart à Sat1. Naturalmente em tom de brincadeira, mas ao menos um pouquinho de seriedade deve ter havido nisso. Quando a situação no meio-campo ofensivo finalmente se estabilizou em termos de elenco, Brown voltou à sua posição de origem e agora disputa minutos justamente com o recuperado Davies.

Brown começou jogando na Copa da Alemanha contra o VfL Osnabrück e na Bundesliga contra o SV Elversberg, mas após atuações mais decepcionantes acabou substituído cedo por Davies em ambas as partidas. Contra o Elversberg, a virada acabou saindo também graças à participação de Davies. Na estreia da Liga dos Campeões contra o FK Bodö/Glimt, Brown ficou no banco durante os 90 minutos. Contra o Union Berlin, ele entrou apenas pouco antes do fim, depois de Davies ter brilhado com duas assistências.

No total, o canadense já soma quatro participações em gols nesta temporada. Davies parece fisicamente em forma como há muito tempo não se via, se aproxima de sua antiga melhor forma e é apontado como um dos vencedores do início da temporada.

Enquanto Brown agora também tropeçou na seleção, Davies, por sinal, aproveita sua lua de mel adiada. Como uma viagem logo após seu casamento no verão não foi possível por questões de calendário, ele abriu mão dos amistosos do Canadá nesta Data Fifa após conversar com o técnico da seleção, Jesse Marsch. Na segunda-feira, Davies compartilhou no Instagram um vídeo de uma partida de vôlei de praia na areia, sob palmeiras.