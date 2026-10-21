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Khaled Mahmoud
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“Ele absorveu tudo!”: Virgil van Dijk atribui a Mo Salah o mérito por fazer Rio Ngumoha, revelação do Liverpool, deslanchar

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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, destacou o papel fundamental de Mohamed Salah na ascensão meteórica do adolescente Rio Ngumoha. O jovem foi o catalisador de uma virada impressionante em Anfield, brilhou na emocionante vitória do Liverpool por 4 a 3 sobre o Villarreal pela Champions League, na noite de terça-feira, e mostrou que aprendeu muito com os ídolos consagrados do clube.

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Salah orienta a próxima geração

Van Dijk apontou Salah como uma das principais influências para a recente melhora de Ngumoha, que ajudou o Liverpool a protagonizar uma virada dramática após estar perdendo por dois gols, com duas assistências decisivas na vitória por 4 a 3.

O experiente defensor observou que vários jogadores mais velhos têm ajudado o jovem da seleção de base da Inglaterra, mas destacou o Rei Egípcio como o principal exemplo a seguir. “Todos estão contribuindo, mas trabalhar com Mo no ano passado foi, obviamente, muito importante para ele. Mo era um dos melhores pontas do clube e já tinha passado por tudo. Então, por que não absorver todas essas informações, colocá-las em prática em campo e mostrar suas próprias qualidades?”, disse o holandês, em declarações repercutidas pela ESPN.

Ameaça constante pela ponta

A atuação de Ngumoha contra o Villarreal demonstrou sua rápida evolução tática. Aos 18 anos, ele se tornou o jogador mais jovem de que se tem registro desde a temporada 2008/09 a completar pelo menos cinco dribles (sete), dar pelo menos dez toques na área adversária (12) e distribuir mais de uma assistência (duas) em uma única partida da Champions League.

“Acho que ele já mostrou isso nesta temporada, mas ainda tem muito mais a oferecer. Às vezes, é muito explosivo e mostrou isso de novo. Foi uma ameaça constante e deu muito trabalho ao defensor deles”, acrescentou Van Dijk.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
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Uma noite difícil para o capitão

Embora o destaque tenha sido a grande atuação de Ngumoha, Van Dijk falou com franqueza sobre suas próprias dificuldades no início da partida. Um erro incomum do defensor holandês abriu caminho para Georges Mikautadze colocar o Villarreal à frente em Anfield. Depois, mais uma falha defensiva permitiu que Sergi Cardona ampliasse a vantagem dos visitantes. No entanto, gols de Alexis Mac Allister, Ronald Araujo e Florian Wirtz ajudaram o Liverpool a virar o jogo, embora Van Dijk tenha reconhecido sua responsabilidade pela vantagem inicial da equipe de Andoni Iraola.

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“Foi um começo terrível”, admitiu o jogador da seleção da Holanda ao comentar os primeiros momentos da partida. “Acho que a expressão é ‘correr atrás do prejuízo’ e, para um defensor, é muito difícil se recuperar disso. Eu tentei, mas, pessoalmente, tive um dia ruim. Ainda assim, conseguimos juntos, com os 11 jogadores. Viramos o jogo e isso é o mais importante.”

Reação coletiva

“Infelizmente, essas coisas às vezes acontecem na vida. Felizmente, não aconteceram muitas vezes durante minha passagem pelo Liverpool, mas hoje não estive no meu melhor. Só que vencemos, e não se trata de mim, mas de todos nós. Conquistamos os três pontos”, concluiu Van Dijk.

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Apesar do início lento na Premier League, com o quinto lugar após sete rodadas e nove pontos de desvantagem para o líder Manchester City, o Liverpool mantém uma boa sequência na Europa, com três vitórias em seus três primeiros jogos na Champions League.