Kylian Mbappé provocou uma nova polêmica em Madri, depois de publicar fotos dele durante treinos físicos na esteira e na bicicleta ergométrica, ao mesmo tempo em que se recupera da lesão. Mas o que chamou atenção não foi sua aparição nos treinos, e sim a mensagem enigmática contida em uma das imagens, que trouxe de volta à memória as declarações de José Mourinho sobre o profissionalismo dos jogadores do Real Madrid.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Mbappé apareceu em um de seus stories sorrindo diante da câmera, enquanto ao fundo tocava a música "As boas notícias, os maus", acompanhada das palavras: "Quem é o mau? O muito mau?", o que abriu as portas para diversas interpretações em Madri, especialmente com a presença da bicicleta ergométrica em uma das imagens.

A imagem ganha ainda mais relevância por causa das últimas declarações de Mourinho, nas quais falou sobre a necessidade de o jogador de futebol ser profissional 24 horas por dia, alertando contra a prática de certas atividades que podem expô-lo a lesões, entre elas andar de bicicleta.

Mourinho disse em suas declarações que o jogador não pode simplesmente andar de bicicleta sem pensar nas consequências, porque uma queda pode levá-lo a desfalcar a equipe em várias partidas, ou, no pior dos casos, a uma fratura na perna, deixando claro que a questão não diz respeito apenas aos contratos, mas também à imagem que o jogador transmite e ao seu nível de comprometimento em manter-se em condições de jogo.

Daí veio a associação feita em Madri entre a imagem de Mbappé e as declarações do técnico português, já que a aparição do astro francês em uma bicicleta ergométrica, mesmo que fosse parte de seu programa físico e de reabilitação, trouxe de volta as palavras de Mourinho de uma forma difícil de ignorar.

A sensibilidade do episódio aumentou porque Mbappé já atravessa um período em que todos os seus movimentos estão sob escrutínio, depois de ter deixado a concentração da seleção da França por causa de uma lesão no joelho, dando continuidade em seguida ao seu programa de tratamento fora de Madri, com autorização do clube.

Mbappé não fez referência direta a Mourinho ou às suas declarações, e também não há nada que confirme que a publicação da imagem tenha sido uma mensagem intencional direcionada a ele, mas a coincidência da bicicleta com as palavras enigmáticas da música deu ao post um amplo espaço para interpretações dentro do meio madrilenho.