Elche x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (24), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o Elche neste domingo (24), às 12h15 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, buscando a quarta vitória consecutiva na competição. A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Elche x Barcelona DATA Domingo, 24 de janeiro de 2021 LOCAL Estadio Manuel Martínez Valero - Elche, ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Valentín Pizarro Gómez

ONDE VAI PASSAR?



Barça busca mais uma vitória na LaLiga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Espn Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a classificação para as oitavas de final da , o Barcelona entra em campo buscando a quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol.

O principal desfalque da equipe de Koeman é a ausência de Lionel Messi, que viu o seu craque ser suspenso por dois jogos, após ser expulso contra o na Supertaça da .

Já Dest, com um problema na coxa, é tratado como dúvida, enquanto Philippe Coutinho, Gerard Piqué, Sergi Roberto e Fati seguem fora.

Do outro lado, o Elche não sabe o que é vencer desde 12 de outubro, e agora briga contra o rebaixamento.

A equipe da casa ainda tem vários problemas com lesões, com Luismi, Dani Calvo, Omenuke Mfulu, Guido Carrillo e Fidel indisponíveis para o jogo contra o Barça.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Pedri, Dembele; Braithwaite.

Provável escalação do Elche: Badia; Verdu, Gonzalez, Josema; Barragan, Marcone, Guti, Mojica; Rigoni, Boye, Josan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ELCHE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Elche Copa del Rey 16 de janeiro de 2021 Real 2 x 2 Elche Campeonato Espanhol 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Elche Campeonato Espanhol 30 de janeiro de 2021 14h30 (de Brasília) Elche x Campeonato Espanhol 6 de fevereiro de 2021 14h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 3 17 de janeiro de 2021 Cornellá 0 x 2 Barcelona Copa del Rey 21 de janeiro de 2021

Próximas partidas