Elano revela pedido a Messi no Mundial: "Pelo amor de Deus, dá um tempo”

O ex-jogador confidenciou uma conversa que teve com o argentino durante a final do Mundial de Clubes

O chegou ao chegou de esperança para bater o e conquistar, pela terceira vez em sua história, o em 2011. Mas faltou combinar com Messi e o restante daquela equipe espetacular treinada por Pep Guardiola. Em Yokohama, a equipe catalã venceu por 4 a 0 (gols de Messi, duas vezes, Xavi e Iniesta) e poderia ter feito muito mais.

Tanto, que em determinado momento daquela partida, o meio-campista Elano pediu para Messi diminuir o ritmo. A declaração, oito anos depois daquela decisão, foi dada em entrevista ao site Yellow and Green Football, e a resposta dada pelo argentino mostra toda a seriedade e profissionalismo com a qual tanto ele quanto seus companheiros levam o esporte.

“Eu até disse ao Messi no campo: ‘Pelo amor de Deus, nos dê um tempo’”, diz Elano na entrevista. “Ele disse: 'Vamos continuar jogando. Se vocês não jogarem, vamos para cima’ Ele não disse se eles iriam ou não (diminuir o ritmo). Ele disse: ‘Vamos jogar'”.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)

Aquela derrota por 4 a 0 marcou um dos primeiros encontros entre Neymar e Messi, que anos depois seriam companheiros de time no próprio Barcelona. Perguntado sobre a situação do atual camisa 10 do , constantemente envolto em algumas polêmicas, Elano disse acreditar que o craque ainda pode chegar á altura dos maiores craques da Seleção.

(Foto: Getty Images)

“Eu sei que ele comete erros, mas Ronaldo cometeu erros. Romário, Pelé. Todo mundo erra. Eu vejo um pouco diferente. Todo mundo que está com ele precisa se desenvolver também. Então ele será Ronaldo. Se os outros evoluírem, ele será decisivo”.